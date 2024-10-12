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▲擔任該獎項評審之一的志祺七七（左）現身，再度瘦4公斤的他帥翻全場。（圖／記者吳昕蓓拍攝）

▲志祺七七透露自己比起1年前又瘦了3、4公斤脂肪，他並沒有特別減肥，而是歸功於睡眠改善不少。（圖／三立提供）

「第59屆廣播金鐘獎頒獎典禮」將於今（12）日晚間7時在臺北流行音樂中心盛大舉行，現場星光熠熠，本屆增設Podcast獎項，其中「生活風格節目獎」最後由「國師」唐綺陽的節目〈唐陽雞酒屋〉拿下，擔任該獎項評審之一的志祺七七現身，再度瘦4公斤的他帥翻全場，他也坦言，最後是〈唐陽雞酒屋〉和博恩的節目〈博音〉在廝殺，也曝光最終結果的原因。志祺七七受訪時表示，唐綺陽在主持技巧、訪談能力的高水準令人驚艷，評審們一致認同《唐陽雞酒屋》的療癒風格，非常適合作為廣播節目入門的最佳推薦，他坦言，博恩主持的《博音》與《唐陽雞酒屋》廝殺到最後，但《博音》的資訊量較大，主持偏向對於人生的觀察，部分評審認為不是太好消化。然而也有評審沒有那麼偏好《唐陽雞酒屋》的療癒體驗，志祺七七因此給出結論：「接下來大家為Podcast定義會有更多可能性。」談到黃豪平和宇珊《不正常愛情研究中心》落馬原因，志祺七七表示，這次勁敵強大，因博恩及唐綺陽各自佔據風格相比其他入圍者更為突出，所以評審最終討論回歸到這兩人身上。這次為了擔任評審，志祺七七聽了非常多的Podcast節目，「我聽了非常多節目、訪談主持技巧，也跟產業人員大量討論，跟資深觀眾做了討論。」值得一提的是，他今日現身，相比過往又瘦了不少，他也透露自己比起1年前又瘦了3、4公斤脂肪，他並沒有特別減肥，而是歸功於睡眠改善不少。