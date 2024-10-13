2024超級500系列北極羽球公開賽，34歲的台灣一哥周天成，今（13）日在4強戰上對上來自日本的好手渡邊航貴，此戰雙方上演一盤三盤大戰，周天成在與對手激戰64分鐘之後，最終就以21：12、14：21、21：10拿下勝利，也順利收下男單冠軍戰門票。而周天成決賽的對手也出爐，他將碰頭來自印度好手的Jonatan Christie，勢必也會是一場精采對決。
周天成8強戰復仇成功 今交手渡邊航貴
周天成稍早在8強戰上，碰上來自法國的年輕好手Alex Lanier，雙方今年在日本公開賽決賽上就正面碰頭，當時由Lanier在激戰三盤後搶下勝利，周天成也無緣本季的個人首冠。而這回北極公開賽雙方再次對決，首局天哥成功頂住壓力，以22：20逆轉。
次局Lanier以21：13扳平戰局，決勝局兩人又是廝殺得難分難捨，打到19：19之後，周天成兩次主動進攻得手，最終靠殺球以21：19取得勝利，報了上次輸球的一箭之仇，也挺進北極賽男單4強行列。
激戰三盤再退渡邊 周天成勇闖北極賽決賽
而今日4強戰上，周天成則碰頭來自日本的渡邊航貴，首盤他先以21：12先馳得點。在落後的情況之下，第2局渡邊展現出十足韌性，不斷和周天成纏鬥，隨後並拉快場上的進攻節奏，這也是渡邊相當擅長的方式，周天成也發生一些失誤，渡邊反倒以21：14扳回一城。
進入到決勝局，開賽小天就取得6：2領先，同時在防守端上也有美技演出，拿下分數後，握有領先優勢的他，持續在場上掌握比賽節奏，沒讓渡邊有任何逆轉的機會，最終就並21：10收下勝利，拿下第三盤，周天成也順利闖進到男單冠軍戰。
另一場男單4強戰，由於泰國選手Kunlavut Vitidsarn選擇退賽，因此目前世界排名第5的印尼好手Jonatan Christie則不戰而勝，直接進入到決賽，將和周天成爭冠，雙方過去交手紀錄也出爐，過去16度交手，周天成戰績為下7勝9敗，稍微略居下風。
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周天成稍早在8強戰上，碰上來自法國的年輕好手Alex Lanier，雙方今年在日本公開賽決賽上就正面碰頭，當時由Lanier在激戰三盤後搶下勝利，周天成也無緣本季的個人首冠。而這回北極公開賽雙方再次對決，首局天哥成功頂住壓力，以22：20逆轉。
次局Lanier以21：13扳平戰局，決勝局兩人又是廝殺得難分難捨，打到19：19之後，周天成兩次主動進攻得手，最終靠殺球以21：19取得勝利，報了上次輸球的一箭之仇，也挺進北極賽男單4強行列。
激戰三盤再退渡邊 周天成勇闖北極賽決賽
而今日4強戰上，周天成則碰頭來自日本的渡邊航貴，首盤他先以21：12先馳得點。在落後的情況之下，第2局渡邊展現出十足韌性，不斷和周天成纏鬥，隨後並拉快場上的進攻節奏，這也是渡邊相當擅長的方式，周天成也發生一些失誤，渡邊反倒以21：14扳回一城。
進入到決勝局，開賽小天就取得6：2領先，同時在防守端上也有美技演出，拿下分數後，握有領先優勢的他，持續在場上掌握比賽節奏，沒讓渡邊有任何逆轉的機會，最終就並21：10收下勝利，拿下第三盤，周天成也順利闖進到男單冠軍戰。
另一場男單4強戰，由於泰國選手Kunlavut Vitidsarn選擇退賽，因此目前世界排名第5的印尼好手Jonatan Christie則不戰而勝，直接進入到決賽，將和周天成爭冠，雙方過去交手紀錄也出爐，過去16度交手，周天成戰績為下7勝9敗，稍微略居下風。