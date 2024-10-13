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▲超級500系列北極羽球公開賽，34歲的台灣一哥周天成昨（12）日對上之前在日本羽球公開賽冠軍戰不敵的法國19歲新星拉尼耶（Alex Lanier），這一次他成功復仇，激戰3局後以22：20、13：21：21：19拿下勝利。（圖／資料照／記者葉政勳攝 。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.09.07）

2024超級500系列北極羽球公開賽，34歲的台灣一哥周天成，今（13）日在4強戰上對上來自日本的好手渡邊航貴，此戰雙方上演一盤三盤大戰，周天成在與對手激戰64分鐘之後，最終就以21：12、14：21、21：10拿下勝利，也順利收下男單冠軍戰門票。。而這回北極公開賽雙方再次對決，首局天哥成功頂住壓力，以22：20逆轉。次局Lanier以21：13扳平戰局，決勝局兩人又是廝殺得難分難捨，打到19：19之後，周天成兩次主動進攻得手，最終靠殺球以21：19取得勝利，而今日4強戰上，周天成則碰頭來自日本的渡邊航貴，首盤他先以21：12先馳得點。在落後的情況之下，第2局渡邊展現出十足韌性，不斷和周天成纏鬥，隨後並拉快場上的進攻節奏，這也是渡邊相當擅長的方式，進入到決勝局，開賽小天就取得6：2領先，同時在防守端上也有美技演出，拿下分數後，握有領先優勢的他，持續在場上掌握比賽節奏，沒讓渡邊有任何逆轉的機會，另一場男單4強戰，，將和周天成爭冠，雙方過去交手紀錄也出爐，過去16度交手，周天成戰績為下7勝9敗，稍微略居下風。