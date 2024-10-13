MLB美國職棒洛杉磯道奇昨日在擊敗聖地牙哥教士隊後，順利收下國聯冠軍戰的門票，後續與紐約大都會展開7戰4勝制的系列賽交手，獲得的那方將前進到世界大賽舞台。而稍早道奇方面則是傳出壞消息，本季例行賽球隊的勝投王Gavin Stone，確定因為右肩傷勢關係選擇動刀治療，而他很可能明年也將整季宣告報銷

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道奇陣中勝投王Stone　已動刀治療右肩

根據道奇官方社群稍早發文指出，年僅25歲的右投Gavin Stone，日前已經在美國時間10月9日接受右肩手術，預計整個2025年賽季很大機率將宣告報銷，這對於道奇明年的先發投手陣容來說，勢必也會造成一定影響，因為Stone今年在例行賽共奪下11勝，是球隊本賽季的勝投王，表現相當出色。

Stone本季奪下11勝　寫下出色成績

Gavin Stone本季共替道奇隊先發25場，且吃下140.1局，最終繳出11勝5敗、116次三振和防禦率3.53的成績，不但投球局數在受傷之前是全隊最多，勝投數也高居全隊最多，對球隊的貢獻可見一般。

而道奇明日國聯冠軍戰G1，將在主場對陣大都會，雙方的先發投手人選稍早也正式出爐，道奇預計將推派季中交易得到的Jack Flaherty擔綱先發；至於大都會部分，則將由日籍強投千賀滉大出馬。

大都會總教練Carlos Mendoza日前受訪時則透露，千賀滉大明日的先發局數，預計會落在投3局、用球數大約45至50顆球左右，而千賀本人也表示，會做好後續系列賽G5還要先發的準備。

▲洛杉磯道奇昨日以2：0完封聖地牙哥教士，順利前進到國聯冠軍戰，將碰頭紐約大都會，而系列賽G1雙方的先發人選也出爐，大都會隊將推派日籍強投千賀滉大。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇昨日以2：0完封聖地牙哥教士，順利前進到國聯冠軍戰，將碰頭紐約大都會，而系列賽G1雙方的先發人選也出爐，大都會隊將推派日籍強投千賀滉大。（圖／美聯社／達志影像）

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