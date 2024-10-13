統一獅對決樂天桃猿的中華職棒季後挑戰賽G1，出現重要判決「沒有畫面」的情況，統一「餅總」林岳平賽後點出未來希望重要賽事轉播單位或硬體設備可以更齊全，引起外界關注和討論。關於這次沒有拍到「重要Play」的畫面，不少人指出很像2003年「鄭兆行漏踩壘包」事件，可能會成為另一起懸案。而回顧這21年前的事件，確實對於未來中職轉播有著深遠影響，或許經由這次事件，也能對未來聯盟賽事造成正面的衝擊。
「沒有畫面」 樂天、統一季後賽引起爭議
在昨天的比賽，樂天桃猿在2局上展開攻勢，朱育賢敲出安打後，林智平擊出右外野高飛球，未料林佳緯出現接球失誤，讓樂天無人出局攻占二、三壘。之後馬傑森敲出左外野高飛犧牲打，送回三壘上的跑者朱育賢。
不過獅隊在判決後隨即提出電視輔助判決，認為二壘跑者林智平在三壘被觸殺在前，本壘回來的分數應該不算。但裁判回覆沒有轉播畫面，因此維持原判，不算挑戰次數，樂天得分算數。統一主帥林岳平賽後坦言是確實當下是要針對「Timing Play」來做挑戰，但沒有畫面球隊也只能接受原判，同時也說希望未來在重要賽事轉播單位或硬體設備可以更齊全。
這次事件，引起球迷很大的討論，在網路上成為不遜於比賽本身的討論焦點，有球迷認為這和2003年中華職棒總冠軍賽「鄭兆行漏踩壘包」的歷史懸案很像，都是沒有畫面。
阿讓漏踩壘包懸案真相為何？仍沒有答案
當時2003年總冠軍賽興農牛隊和兄弟象交手，第5戰第4局兄弟3：2領先，二壘有人的情況下，裁判蘇建文判定興農牛隊鄭兆行漏踩壘包，雙方各執一辭，之後牛隊總教練陳威成對蘇建文揮了一拳，氣氛火爆，也成為經典鏡頭。
蘇建文之後在上《野球名人房》節目時重新回顧該事件，「大家要看這個影帶，也沒辦法看得到、無從追究了，如果當時有呈現出來是裁判的錯，那我要負這個責任——也可能或許是要還我一個清白，但幾乎找不到一個答案了。」蘇建文透漏，當時威總堅定地和他說：「我看到就是有」，而自己也大聲地回他：「我看到就是沒有」，雙方都有自己的看法和立場。
為何轉播沒拍到？資深主播節目上話當年
這件事之後多年被拿出討論，但始終沒有一個確定的答案，因為電視畫面只帶到鄭兆行在繞壘時的上半身。蘇建文老師在今年退休，陳威成教練擔任神秘嘉賓親自到場獻花祝福，並重現「經典大場面」，溫馨送別，但此事最終也沒有一個切確答案，隨著當事人慢慢離開主舞台，這件事要解謎，未來恐怕更困難。
不過此事後來對於後來聯盟整體的提升影響深遠，蘇建文坦言能給一個正確答案的其實只有轉播單位，轉播角度攝得好或許就可以解答。而蔡明里主播後來也在另一個節目中提到，其實那一球無論轉播單位有沒有拍到都無法影響結果，因為那時候沒有電視輔助判決。
至於沒拍到的原因，蔡明里在2020年於節目上透露：「那時候我們的資深導播和我說，打者打出去之後確實會拍擊球跑壘員，但通常只拍上半身。」他進一步解釋說，轉播通常希望著重於重點，因此打者敲出安打那時候是會鎖定特寫或上半身，「但從那件事之後，隔天轉播方面立刻有改變了，全部拍全身。」加上後來拍攝設備也越來越多，通常會有兩機跟著擊球跑壘員，就比較不會有角度漏拍的問題。
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在昨天的比賽，樂天桃猿在2局上展開攻勢，朱育賢敲出安打後，林智平擊出右外野高飛球，未料林佳緯出現接球失誤，讓樂天無人出局攻占二、三壘。之後馬傑森敲出左外野高飛犧牲打，送回三壘上的跑者朱育賢。
不過獅隊在判決後隨即提出電視輔助判決，認為二壘跑者林智平在三壘被觸殺在前，本壘回來的分數應該不算。但裁判回覆沒有轉播畫面，因此維持原判，不算挑戰次數，樂天得分算數。統一主帥林岳平賽後坦言是確實當下是要針對「Timing Play」來做挑戰，但沒有畫面球隊也只能接受原判，同時也說希望未來在重要賽事轉播單位或硬體設備可以更齊全。
這次事件，引起球迷很大的討論，在網路上成為不遜於比賽本身的討論焦點，有球迷認為這和2003年中華職棒總冠軍賽「鄭兆行漏踩壘包」的歷史懸案很像，都是沒有畫面。
阿讓漏踩壘包懸案真相為何？仍沒有答案
當時2003年總冠軍賽興農牛隊和兄弟象交手，第5戰第4局兄弟3：2領先，二壘有人的情況下，裁判蘇建文判定興農牛隊鄭兆行漏踩壘包，雙方各執一辭，之後牛隊總教練陳威成對蘇建文揮了一拳，氣氛火爆，也成為經典鏡頭。
蘇建文之後在上《野球名人房》節目時重新回顧該事件，「大家要看這個影帶，也沒辦法看得到、無從追究了，如果當時有呈現出來是裁判的錯，那我要負這個責任——也可能或許是要還我一個清白，但幾乎找不到一個答案了。」蘇建文透漏，當時威總堅定地和他說：「我看到就是有」，而自己也大聲地回他：「我看到就是沒有」，雙方都有自己的看法和立場。
為何轉播沒拍到？資深主播節目上話當年
這件事之後多年被拿出討論，但始終沒有一個確定的答案，因為電視畫面只帶到鄭兆行在繞壘時的上半身。蘇建文老師在今年退休，陳威成教練擔任神秘嘉賓親自到場獻花祝福，並重現「經典大場面」，溫馨送別，但此事最終也沒有一個切確答案，隨著當事人慢慢離開主舞台，這件事要解謎，未來恐怕更困難。
不過此事後來對於後來聯盟整體的提升影響深遠，蘇建文坦言能給一個正確答案的其實只有轉播單位，轉播角度攝得好或許就可以解答。而蔡明里主播後來也在另一個節目中提到，其實那一球無論轉播單位有沒有拍到都無法影響結果，因為那時候沒有電視輔助判決。
至於沒拍到的原因，蔡明里在2020年於節目上透露：「那時候我們的資深導播和我說，打者打出去之後確實會拍擊球跑壘員，但通常只拍上半身。」他進一步解釋說，轉播通常希望著重於重點，因此打者敲出安打那時候是會鎖定特寫或上半身，「但從那件事之後，隔天轉播方面立刻有改變了，全部拍全身。」加上後來拍攝設備也越來越多，通常會有兩機跟著擊球跑壘員，就比較不會有角度漏拍的問題。