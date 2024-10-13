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▲孫安佐在拳擊賽被韓森痛扁，兩度被擊倒在地，鼻血狂流。（圖／拳願之星格鬥賽 YouTube）

狄鶯、孫鵬的兒子孫安佐昨（12）日在真人秀《拳願之星》中與「台中燒打雞」韓森對戰，兩人實力懸殊，孫安佐一路被韓森壓著打，滿臉都是血，對於兒子的表現，競技比賽難免會受傷，但說話算話才是最重要的，狄鶯則尚未發聲，不過她的臉書也湧入許多留言，評價相當兩極，有人認為孫安佐太胡鬧，也有人對孫安佐刮目相看，要她「快買燒雞給兒子吃」洩憤。孫安佐在比賽中被韓森壓著打，口鼻濺血畫面相當令人震驚，不過孫安佐並不畏懼，不斷起身迎戰，比賽結束後，孫安佐向全場喊話，「」被許多觀眾大讚他才是大贏家，贏得了尊重。而節目也替孫鵬和狄鶯留位置，但兩人並未現身觀賽，狄鶯也尚未發聲，不過她的臉書已經湧入許多網友留言，評價相當兩極，有人繼續開罵，「出頭跟妳一樣多，孫鵬頭很痛」、「是非不分，放縱自己兒子，真可憐」、「兒子自己跑去被打，你不要秋後算帳喔」，但也有人認為喊話，「妳兒子很有種，對他改觀了」、「勝敗乃兵家常事，安佐會更好，更棒」、「你兒子很帶種，直接應戰，改觀了」、「快買一隻燒雞給兒子吃洩憤」。