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▲TEA TOP外送「買一送一」優惠，秋日茉香奶茶「第二杯半價」。（圖／記者蕭涵云攝）

▲再睡5分鐘x小美冰淇淋開喝「香草棉被厚奶蓋」系列飲品大杯75元及「香草可可奶昔」中杯85元，再推抽獎「整單5折」優惠。（圖／再睡5分鐘提供）

▲創始店「台北南陽店」變身1996年的「5分鐘復古冷飲部」。（圖／再睡5分鐘提供）

▲隱藏版懷舊風格的滴妹店裝，等大家朝聖打卡。（圖／再睡5分鐘提供）

天氣回溫、高溫來到30度以上，幫大家一次整理5大手搖買一送一優惠喝個涼，包括珍煮丹、CoCo都可、TEA TOP第一味、康青龍都有買一送一，再睡五分鐘聯名小美冰淇淋，開喝新品有機會抽獎「整單5折」優惠。包括煮母奶茶、木梨茉莉、草莓茉綠都能爽喝半價好划算。提醒大家，優惠活動以APP畫面標示參加分店、指定品項為準。提醒大家，優惠活動以APP畫面標示參加分店、指定品項為準。，還能獲得組合優惠卡（限11月使用）；11月1日至11月30日，憑組合優惠卡開喝茉香青茶雙組合，「茉茗青妙＋轟蜜芽咧芽咧」只要99元。康青龍即日起至10月22日，在外送平台Uber Eats上，點購青龍茶王、仙凍蜜茉綠、御香烏龍綠茶、古早冬瓜露4款指定飲品，可享「買一送一」優惠；提醒大家，優惠品項以APP畫面標示參加分店、品項為準。而且即日起至10月22日還有龍來訂線上點餐優惠，會員領券可享「金蘋百香」第二杯半價，數量有限，領完為止。百萬YouTuber滴妹創立的手搖飲料「再睡5分鐘」攜手「小美冰淇淋」，除了開吃10月全新限定「香草棉被厚奶蓋」，可搭配日安紅、午茉綠、四季金萱、深焙烏龍、新推出的熟八蕎麥系列飲品；還加碼使用一整盒小美香草冰淇淋搭配香濃巧克力淋醬的「香草可可奶昔」。並首次將再睡5分鐘創始店「台北南陽店」打造成1996年的「5分鐘復古冷飲部」，充滿復古可愛的招牌、菜單，店面木質牆面還點綴小美冰淇淋鐵桶、再睡5分鐘尪仔標、滴妹的復古海報與錄音帶、1996年版月曆等，號召大家來朝聖。即日起至10月23日推出「5分鐘抽抽樂」活動，全台門市購買2杯以上小美聯名系列飲品，有機會抽中「整單5折」優惠；10月24日至11月9日還有「90年代金曲挑戰」，凡於門市消費猜出歌手或歌詞，可獲得「全店飲品5元」折扣。