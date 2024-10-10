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▲雙十國慶日星巴克買一送一！第二杯半價喝到週末。（圖／記者蕭涵云攝）

▲中杯「茉茗青妙」55元、中杯「轟蜜芽咧芽咧」69元。（圖／TEA TOP提供）

▲CoCo都可「第二杯6折」優惠，從國慶日喝到重陽節天赦日。（圖／CoCo都可提供）

▲茶の魔手國慶日全台開搶「珍奶徽章」。（圖／翻攝自Threads＠teamagichand00）

10月10日雙十節國慶日開喝咖啡、手搖飲料優惠！星巴克買一送一喝美式、那堤，康青龍也買一送一，大苑子送「10元折價券」，顏太煮奶茶「第二杯10元」，TEA TOP第一味「第二杯半價」，CoCo都可「第二杯6折」還能喝到重陽節天赦日，御私藏「買2送1」，茶の魔手總算開搶「珍奶徽章」。特大杯「美式」兩杯優惠價125元（原價250元）、特大杯「那堤」兩杯優惠價150元（原價300元）、特大杯「經典紅茶那堤」兩杯優惠價160元（原價320元），統一集團同慶台南湖美千坪「ZEELAND-MARK」新世代複合商場開幕優惠，。提醒大家，單筆交易最高限購四杯(二杯支付原價；二杯支付半價)並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。今年沒有雙十國慶連假也能爽喝星巴克。康青龍即日起至10月22日連續14天，在外送平台Uber Eats上，點購青龍茶王、仙凍蜜茉綠、御香烏龍綠茶、古早冬瓜露4款指定飲品，可享「買一送一」優惠；提醒大家，優惠品項以APP畫面標示參加分店、品項為準。而且即日起至10月22日還有龍來訂線上點餐優惠，會員領券可享「金蘋百香」第二杯半價，數量有限，領完為止。10月10日國慶日顏太煮奶茶一日限定，到店購買太煮淬茶系列「第二杯10元」優惠，包括高山青茶、古早味紅茶、山茶花綠茶及百年仙草甘茶，4款可任選混搭，以最低價品項作折抵。提醒大家，每人限購一組；外送/線上平台不適用；優惠不併用。國慶日TEA TOP第一味開賣秋日兩款茉莉花香奶茶特調，選用春天首批嫩芽原葉茶，配合獨特的七窨工法，打造清新自然的茶底，融合不含乳糖的奶精成「茉茗青妙」、或調和台灣百分百純蜂蜜與小農鮮奶的「轟蜜芽咧芽咧」。雙十節新品優惠也開跑，10月10日至10月31日，凡購買茉茗青妙或轟蜜芽咧芽咧，可享同品項「第二杯半價」優惠，還能獲得組合優惠卡（限11月使用）；11月1日至11月30日，憑組合優惠卡開喝茉香青茶雙組合，「茉茗青妙＋轟蜜芽咧芽咧」只要99元。國慶日10月10日至10月11日重陽天赦日，到CoCo都可全門市現場購買手搖飲料同品項「第二杯6折」。提醒大家，折扣以雙數杯計算（第2、4、6、8等）；優惠恕不併用，活動數量有限售完為止；線上平台不適用、商場門市/部分門市無配合活動，請依門市現場供應為準。大苑子10月10日國慶日好康活動，大苑子會員一日限定轉贈商品券／優惠券，即可獲得「10元／5元」折價券。台南人氣手搖「御私藏Cozy Tea Loft」插旗台北大巨蛋，開喝在紐約時報廣場奪下珍奶節冠軍的「炙燒布蕾黑龍奶」；即日起至10月30日則有爆打渣男檸檬茶「買2送1」（外送皆不適用）。茶の魔手全台門市國慶日開搶珍奶徽章，10月10日起，只需在全台魔手門市購買3杯大杯飲品，即可免費參加抽獎活動，有機會抽中「每杯現折5元」、「每杯現折10元」；抽中隱藏版「2024魔手限量珍奶徽章」的幸運兒，就可以88元驚喜價加價換購乙枚（每間門市限量10枚，活動截止將依各門市徽章加購完畢為止）。茶の魔手進駐南投中興新村的茶業博覽會，雙十國慶日加碼祭出滿額贈禮活動，10月10日至10月13日連續4天，只要在茶之魔手展館購買5杯國宴珍奶，即可「免費獲得限量珍奶徽章」乙枚（每人限贈乙次、不累贈，數量有限，送完為止）。