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▲歡慶星巴克湖美門市開幕限定優惠。（圖／翻攝自星巴克咖啡同好會FB）

▲「美拉德」咖啡色調的星巴克湖美門市今正式開幕，集團同慶全台門市都有「星巴克買一送一」。（圖／翻攝自星巴克咖啡同好會FB）

▲十月加入cama café新會員秒送「買一送一」優惠券。（圖／cama café提供）

迎接雙十節國慶日爽喝咖啡優惠！今（9）日星巴克買一送一喝星冰樂，集團同慶「第二杯半價」驚喜優惠再3天喝到週末，本週最新星巴克3大優惠一次整理，沒有連假也能喝個痛快。cama café十月新會員也有專屬「中杯經典美式買1送1」優惠券可以領。10月雙十節國慶日就在明天，今起搶先開喝「星巴克買一送一」3大最新優惠，集團同慶好友分享日每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。特大杯「美式」兩杯優惠價125元（原價250元）、特大杯「那堤」兩杯優惠價150元（原價300元）、特大杯「經典紅茶那堤」兩杯優惠價160元（原價320元），統一集團同慶台南湖美「ZEELAND-MARK」新世代複合商場開幕，。提醒大家，單筆交易最高限購四杯(二杯支付原價；二杯支付半價)並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。今年沒有雙十國慶連假也能爽喝星巴克。cama café十月新會員專屬好禮，即日起至10月30日註冊成為cama café會員，可獲得「中杯經典美式買1送1」優惠券一張（限量15,000名，送完為止），詳情依門市公告與會員APP優惠券說明為主。