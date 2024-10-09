迎接雙十節國慶日爽喝咖啡優惠！今（9）日星巴克買一送一喝星冰樂，集團同慶「第二杯半價」驚喜優惠再3天喝到週末，本週最新星巴克3大優惠一次整理，沒有連假也能喝個痛快。cama café十月新會員也有專屬「中杯經典美式買1送1」優惠券可以領。
📌星巴克買一送一今開喝星冰樂！國慶3大優惠喝到週末
10月雙十節國慶日就在明天，今起搶先開喝「星巴克買一送一」3大最新優惠，集團同慶好友分享日10月9日11:00-20:00至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。幫大家算好最便宜大杯美式咖啡55元、星冰樂58元、那堤68元有夠嗨。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
即日起至10月18日每週三至五，使用foodomo外送爽喝星巴克指定飲品「買一送一」好友分享！特大杯「美式」兩杯優惠價125元（原價250元）、特大杯「那堤」兩杯優惠價150元（原價300元）、特大杯「經典紅茶那堤」兩杯優惠價160元（原價320元），相當於特大杯美式63元、那堤75元、經典紅茶那堤80元。
統一集團同慶台南湖美「ZEELAND-MARK」新世代複合商場開幕，10月11日至10月13日連續3天，購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，即享「第二杯半價」優惠。提醒大家，單筆交易最高限購四杯(二杯支付原價；二杯支付半價)並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。今年沒有雙十國慶連假也能爽喝星巴克。
📌cama café：十月美式「買一送一」
cama café十月新會員專屬好禮，即日起至10月30日註冊成為cama café會員，可獲得「中杯經典美式買1送1」優惠券一張（限量15,000名，送完為止），詳情依門市公告與會員APP優惠券說明為主。
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