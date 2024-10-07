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▲星巴克買一送一！爽喝大杯星冰樂58元。（圖／記者蕭涵云攝）

▲義美食品門市現煮「無乳糖咖啡系列」也買一送一。（圖／翻攝自義美食品FB）

本週開工即將迎接雙十國慶日，開喝星巴克買一送一！特大美式63元、那堤75元，最便宜香草星冰樂58元就能喝到大杯；義美食品門市現煮「無乳糖咖啡系列」也買一送一，使用無乳糖全脂鮮乳，適合不易消化乳糖者嚐鮮，咖啡國慶優惠一次整理。10月國際日也有最新「星巴克買一送一」優惠可以喝，特大杯「美式」兩杯優惠價125元（原價250元）、特大杯「那堤」兩杯優惠價150元（原價300元）、特大杯「經典紅茶那堤」兩杯優惠價160元（原價320元），通通百元有找、半價爽喝特大杯美式63元、那堤75元、經典紅茶那堤80元，太划算了還不用出門買。星巴克迎接集團同慶好友分享日，提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。即日起至10月31日，義美食品門市現煮「無乳糖咖啡系列」也買一送一，使用無乳糖全脂鮮乳，推薦給對乳糖敏感不適、不易消化乳糖的消費者，口感滑順香醇，自然微甜。凡購買義美現煮咖啡系列，立即享同品項&同規格「買一送一」超值優惠。提醒大家，會員不再享95折。無販售門市：松山永春、青年、台北三民、南港、板南、板橋、蘆洲、淡水、三重埔、集賢、國慶、土城、樹林北大、林口中山、南勢角、新店、南華、中壢中山、竹北光明、新竹光復、大業、桃園藝文、北中壢、苗栗、崇德門市。