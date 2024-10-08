星巴克買一送一有星冰樂！台南湖美門市「浮誇童話城堡」新開幕

迎接雙十節國慶日，先喝星巴克買一送一有星冰樂！統一企業集團在台南打造千逾坪「ZE
ELAND-MARK」新世代複合商場，融合古典與現代設計的建築外觀，浮誇有如童話城堡，明（9）日正式開幕，星巴克湖美門市搶先看，限定優惠一次整理。
📌星巴克買一送一！星冰樂喝中杯就有買一送一
10月「星巴克買一送一」最新優惠來了！即日起至10月18日每週三至五，使用foodomo外送爽喝指定飲品「買一送一」好友分享！特大杯「美式」兩杯優惠價125元（原價250元）、特大杯「那堤」兩杯優惠價150元（原價300元）、特大杯「經典紅茶那堤」兩杯優惠價160元（原價320元），相當於特大杯美式63元、那堤75元、經典紅茶那堤80元。
明天星巴克集團同慶好友分享日，10月9日11:00-20:00至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。星冰樂喝中杯就有買一送一，幫大家試算香草星冰樂58元、咖啡星冰樂63元、巧克力可可碎片星冰樂70元！每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
📌星巴克台南湖美門市開幕！浮誇童話城堡搶先看
積極整合並創新生活服務產業的統一企業集團，秉持創辦人高清愿先生「開創求新」精神，在台南建城400年之際，於安平打造千逾坪「ZE
ELAND-MARK」新世代複合商場，一次集結7-ELEVEN、康是美、BEING spa、星巴克、21世紀、精品巧克力店CupiCho等品牌，融合古典與現代設計的建築外觀，21種繽紛色彩浮誇有如童話城堡，明10月9日正式開幕。
星巴克湖美門市整體呈現「美拉德」咖啡色調，
搭配線條簡約俐落的家具和豐富大理石紋理，營造既古典又現代的華麗風貌，尤其店內一隅還看得到「Siren女神」牆面，預料又將成為熱門打卡景點。
歡慶星巴克湖美門市開幕優惠，10月9日18:30至11月9日，憑當日單筆消費滿800元發票可獲得「星巴克帆布隨行袋」乙個、滿1500元發票可獲得「星巴克隨身毛毯組」乙組、滿2800元發票可獲得「星巴克摺疊萬用椅」乙個；活動期間單筆購買1350元紙本飲料券乙本，可獲得「星巴克輕時尚手提收納包」乙個；凡原價購買湖美門市特色商品（湖美馬克杯/藝術摩登隨行杯袋/美好年代女神提袋）乙個，可獲得大杯(含)以上「好友分享券」乙張等。詳情以依星巴克公告為主。
另外，摩斯漢堡也有多重咖啡飲品優惠，即日起至10月31日，早餐時段10:30前，使用APP點購早餐套餐，飲料可免費升級澳式黑咖啡（限店供應）、或飲料＋20元升級「榛果風味奶茶」；上午10:30後可享超值雙杯優惠價，榛果風味奶茶兩杯80元（原價140元）、摩斯咖啡(L) 兩杯90元（原價120元）、拿鐵咖啡(M)兩杯105元（原價140元）、榛果風味拿鐵兩杯109元（原價160元）。
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10月「星巴克買一送一」最新優惠來了！即日起至10月18日每週三至五，使用foodomo外送爽喝指定飲品「買一送一」好友分享！特大杯「美式」兩杯優惠價125元（原價250元）、特大杯「那堤」兩杯優惠價150元（原價300元）、特大杯「經典紅茶那堤」兩杯優惠價160元（原價320元），相當於特大杯美式63元、那堤75元、經典紅茶那堤80元。
明天星巴克集團同慶好友分享日，10月9日11:00-20:00至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。星冰樂喝中杯就有買一送一，幫大家試算香草星冰樂58元、咖啡星冰樂63元、巧克力可可碎片星冰樂70元！每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
📌星巴克台南湖美門市開幕！浮誇童話城堡搶先看
積極整合並創新生活服務產業的統一企業集團，秉持創辦人高清愿先生「開創求新」精神，在台南建城400年之際，於安平打造千逾坪「ZE
星巴克湖美門市整體呈現「美拉德」咖啡色調，
歡慶星巴克湖美門市開幕優惠，10月9日18:30至11月9日，憑當日單筆消費滿800元發票可獲得「星巴克帆布隨行袋」乙個、滿1500元發票可獲得「星巴克隨身毛毯組」乙組、滿2800元發票可獲得「星巴克摺疊萬用椅」乙個；活動期間單筆購買1350元紙本飲料券乙本，可獲得「星巴克輕時尚手提收納包」乙個；凡原價購買湖美門市特色商品（湖美馬克杯/藝術摩登隨行杯袋/美好年代女神提袋）乙個，可獲得大杯(含)以上「好友分享券」乙張等。詳情以依星巴克公告為主。
另外，摩斯漢堡也有多重咖啡飲品優惠，即日起至10月31日，早餐時段10:30前，使用APP點購早餐套餐，飲料可免費升級澳式黑咖啡（限店供應）、或飲料＋20元升級「榛果風味奶茶」；上午10:30後可享超值雙杯優惠價，榛果風味奶茶兩杯80元（原價140元）、摩斯咖啡(L) 兩杯90元（原價120元）、拿鐵咖啡(M)兩杯105元（原價140元）、榛果風味拿鐵兩杯109元（原價160元）。