樂天老闆到場提振士氣有效！季後挑戰賽G2今（13）日在桃園棒球場舉行，回到主場的樂天桃猿有如神助，打線單場狂敲破紀錄的23支安打，以17：1擊潰統一7-ELEVEn獅，一舉刷新中職各項季後挑戰賽紀錄。樂天總教練古久保健二賽後受訪坦言，其實賽前就知道樂天集團創辦人三木谷浩史會到場，果然對士氣有正面影響。
全隊狂敲23安 樂天寫多項紀錄
樂天本場面對背水一戰，展現全員皆兵的決心，全場敲出23支安打，大幅度刷新季後挑戰賽原本紀錄的16支安打；此外，9局猛攻下17分，超越原本紀錄的14分，並且16分差奪勝也是中職史上的新紀錄。值得一提的是，原紀錄正好都是統一獅在2007年10月13日的季後挑戰賽G2寫下，當時以14：0擊敗誠泰COBRAS。
在個人表現部分，陣中有3人包含陳晨威、林智平、林子偉敲出3安猛打賞表現，陳晨威成為樂天隊史首次在季後挑戰賽敲出猛打賞的球員。同時，馬傑森單場狂敲4支安打，追平季後挑戰賽個人單場最多安打紀錄。
回歸主場＋老闆現身 全猿打線爆發
對於打線亮眼表現，總教練古久保接受訪問時表示，賽前就知道樂天集團創辦人三木谷浩史會來，果然對士氣有影響，並強調：「而且又是在主場，有很多球迷在場，球員就會特別想贏。」
他接著補充道：「賽前有跟打擊教練先做討論，針對對手的弱點去進攻。」對於後段棒次馬傑森、張閔勳的好表現，古久保則說：「是他們平常練習累積的成果，今天有好好展現出來。」
我是廣告 請繼續往下閱讀
樂天本場面對背水一戰，展現全員皆兵的決心，全場敲出23支安打，大幅度刷新季後挑戰賽原本紀錄的16支安打；此外，9局猛攻下17分，超越原本紀錄的14分，並且16分差奪勝也是中職史上的新紀錄。值得一提的是，原紀錄正好都是統一獅在2007年10月13日的季後挑戰賽G2寫下，當時以14：0擊敗誠泰COBRAS。
在個人表現部分，陣中有3人包含陳晨威、林智平、林子偉敲出3安猛打賞表現，陳晨威成為樂天隊史首次在季後挑戰賽敲出猛打賞的球員。同時，馬傑森單場狂敲4支安打，追平季後挑戰賽個人單場最多安打紀錄。
回歸主場＋老闆現身 全猿打線爆發
對於打線亮眼表現，總教練古久保接受訪問時表示，賽前就知道樂天集團創辦人三木谷浩史會來，果然對士氣有影響，並強調：「而且又是在主場，有很多球迷在場，球員就會特別想贏。」
他接著補充道：「賽前有跟打擊教練先做討論，針對對手的弱點去進攻。」對於後段棒次馬傑森、張閔勳的好表現，古久保則說：「是他們平常練習累積的成果，今天有好好展現出來。」