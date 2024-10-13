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▲季後挑戰賽G2，樂天桃猿游擊手馬傑森，單場狂敲4支安打，追平季後挑戰賽個人單場最多安打紀錄。（圖／記者林柏年攝）

▲樂天桃猿今（13）日在主場桃園棒球場迎戰統一7-ELEVEn獅，吸引12,520名觀眾進場，包含集團創辦人三木谷浩史，也親自到場觀賽。（圖／樂天桃猿提供）

樂天老闆到場提振士氣有效！季後挑戰賽G2今（13）日在桃園棒球場舉行，回到主場的樂天桃猿有如神助，打線單場狂敲破紀錄的23支安打，以17：1擊潰統一7-ELEVEn獅，一舉刷新中職各項季後挑戰賽紀錄。值得一提的是，原紀錄正好都是統一獅在2007年10月13日的季後挑戰賽G2寫下，當時以14：0擊敗誠泰COBRAS。在個人表現部分，陣中有3人包含陳晨威、林智平、林子偉敲出3安猛打賞表現，陳晨威成為樂天隊史首次在季後挑戰賽敲出猛打賞的球員。對於打線亮眼表現，總教練古久保接受訪問時表示，他接著補充道：「」對於後段棒次馬傑森、張閔勳的好表現，古久保則說：「是他們平常練習累積的成果，今天有好好展現出來。」