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費城76人隊官方今（14）日確認球隊當家球星Joel Embiid將缺席剩餘3場季前熱身賽。這位明星中鋒是7屆全明星球員，拿過2次得分王和2022-23賽季的年度MVP，但他的出席率一直是阻止76人更進一步的主要原因，上一季Embiid只出賽39場，而且生涯沒有單季出賽70場過，耐操性一直受到質疑。根據季前熱身賽的賽程，76人隊接下來要和亞特蘭大老鷹、布魯克林籃網、奧蘭多魔術進行比賽，但Embiid確定不會上場，他接受醫生評估，希望更好的管理自己的膝蓋，希望能健康地進入2024-25賽季。76人在2001年之後就未曾再進過總冠軍賽，Embiid是球隊目前的門面，但他還沒有帶隊進去過東區決賽過，今年加入Paul George之後，球隊陣容上已沒有任何留給他的藉口了，他們只能成功。Embiid本季減掉「25到30磅」，以讓減輕自己腿部負擔，他透露76人管理層曾發簡訊要求他保持健康，他本人也強調：「今年，我沒有任何目標——拿到全明星、進入NBA最佳陣容，這些都沒有。 我只會盡一切努力確保自己做好上場準備。基本上，我職業生涯的每一年，都在季後賽中受傷。今年（上場）就是我的目標。」76人隊的例行賽開幕戰將訂於10月24日，他們將在主場對上密爾瓦基公鹿隊，這預計會是Embiid本賽季首戰。