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▲陳金萍表示，淡水北新路與學府路近1年平均總價分別為569萬元、514萬元，堪稱是「買房最甜蜜的路段」。（圖／永慶房屋提供）

▲桃園平價路段，楊梅、中壢各1路段上榜，但有交通相對不便問題。（示意圖／永慶房屋提供）

房價不斷飆漲，預算千萬買2房以上住宅越來越難，房仲彙整六都與新竹縣市內，10大熱門購屋路段，前5名通通在新北市淡水，其它則是桃園占2路段，台中、台南、新竹各占1路段。據永慶房仲集團統計，六都與新竹縣市，千萬內購買2房以上住宅十大熱門路段，新北市淡水區包辦前5名，交易量126~195件、總價514~894萬；其它則是桃園楊梅區青山一街、台中西屯區西屯路二段、台南北區開元路、桃園中壢區興仁路二段、新竹市東區明湖路，交易量106~122件、總價626~978萬。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，在此次統計中，新北市淡水區共有5條路段上榜，其中北新路與學府路近1年平均總價分別為569萬元、514萬元最為親民，堪稱是「買房最甜蜜的路段」。北新路生活機能豐富且具學區優勢，步行可至淡水輕軌站點，可謂是「離塵不離城」。而學府路位於淡水舊市區內，毗鄰淡水最熱鬧的商圈，生活機能強勁，且連接捷運淡水站，可一線直達台北市中心。陳金萍表示，兩條路段平均總價均不到600萬元，實惠的價格同時能保有較大居住空間，對於首購族及小資族群相當具吸引力。除了北新路和學府路以外，新市五路三段、新春街及新民街也榜上有名。陳金萍分析，新市五路三段位於淡海新市鎮，新建大樓林立，規劃整齊且綠地充足，提供了良好的居住環境，加上靠近淡水輕軌，保有一定交通機能，購屋需求旺。而新春街和新民街則位於淡海新市鎮與舊市區之間，生活機能充足，物件則以中古大樓和公寓為主，公設比較低，讓民眾能以更親民的價格獲得更大的居住空間。儘管這些路段距離捷運站較遠，但反而使房價保持相對低廉，吸引希望兼顧空間與價格的購屋族群。桃園市此次上榜有2個路段，分別是楊梅區的青山一街和中壢區興仁路二段。陳金萍指出，楊梅區的青山一街鄰近幼獅工業區，磁吸大量就業人口，同時也推動了周邊的住宅和租屋需求。儘管該路段距離市區稍遠，但靠近國道1號的幼獅交流道和埔心火車站，交通仍相當便利。而相比鄰近區域，青山一街的房價較為親民，讓民眾以時間換取更具性價比的居住空間。而位於中壢區的興仁路二段則鄰近學區及工業區，租屋需求強勁，同時擁有毗鄰公園的優勢。陳金萍表示，興仁路二段靠近內壢、元智大學商圈，往西亦可抵達商業熱絡的環中東路，生活機能不成問題。交通方面，則可依靠公車、自駕及內壢火車站。該路段近一年平均總價達626萬元，受到首購、小資家庭青睞。