我是廣告 請繼續往下閱讀

▲專家指出，目前看屋熱度依舊，成交量至少要冷半年以上，才有看到價格下修的可能。（圖／記者陳韋帆攝）

▲陳傑鳴指出，目前二手屋待售量在歷史低點，沒有賣壓、沒拋售潮，價格短時間內難降。（圖／翻攝財經M平方）

房市利空籠罩，銀行房貸滿水位、央行祭出第7波信用管制，如今是大刀砍價的好時機嗎？現實恐怕與民眾想像的不一樣！專家指出，現階段大多是「降開價」，實際成交並未出現跌幅，而交易量也只是出現降溫，並未出現凍結，房市保有一定熱度，短時間內「難」見明顯價跌！據六都地政局買賣移轉棟數資料，8月月減7.6%、年增21.4%，9月月減8.8%、年增6.4%；另，根據樂居網資料，今年10月二手屋待售量65,290戶，創近8年新低，顯示賣壓仍低。全向科技房產中心總監陳傑鳴表示，房屋買賣必須雙方合意，多數賣家手頭不緊的情況下，短時間難見價跌，現階段即使有賠售傳出，也僅是零星個案，依照過去經驗，至少必須冷半年以上，目前才第2~3個月，這波低潮是否能堅持下去，就要看多數買方是否可以冷靜半年以上。現階段雖然風聲鶴唳，但想趁機看屋撿便宜的人也不少，屋主短時間內會出現熱度依舊的錯覺，屋主如果不缺錢，也只是漫漫等待「有緣人」購屋，買賣兩方心態持續拉扯中。至於六都建物買賣移轉棟數，短時間內難見下跌，主要還是因為數字中含有新成屋交屋，以及7~8月的成交，現階段實際交易冷清，必須等待11~12月方見真章，不過也得將預售屋交屋量扣除才準確。陳傑鳴指出，目前市場尚未出現拋售潮，觀察二手屋待售存量，目前約6.5萬戶，創8年新低，不僅沒有大舉的賣壓出現，甚至待量售還連兩個月下滑。不管是不是政策造成的閉鎖的效應，沒賣壓、沒拋售潮，房價就會很難跌。他指出，即使央行管制緊縮，讓市場出現緊張，但現階段仍有「台商資金潮、低利、通膨」等利多存在，對於賣方而言，手握房地產有保值效果，況且政府不斷強調打炒不打房，態度明確，故此次房價軟著陸機率高，短期內「價漲、量趨緩」態勢越發明確。