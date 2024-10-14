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近來面臨工料雙漲的裝潢市場，精打細算的消費者相當關注如何聰明消費，花在刀口上。信義居家提出，打造收納空間是現代居家環境最必要的裝潢之一，標準化設計、面料可選擇、施工較有效益的系統櫃，更是相對實惠的裝潢選擇，信義居家建議在選擇系統櫃裝潢時，注意滑軌、吊桿及五金三個小細節更能精省荷包，讓消費者在裝潢過程中節省預算仍能享受同樣的居住生活品質。信義居家表示，消費者常在選用木作櫃和系統櫃之間難以抉擇，一般來說木作櫃是能量身定做、造型多變，客製化、能善用畸零空間的櫃體。材料上，多使用木心板，可塑性較高，但施工時間較長，價格也相對高，適合追求創意變形和實木質感的人；系統櫃則多用塑合板，依喜好和需求自由組合，會先在工廠完成板材製作，才送到現場組裝，施工速度快且降低環境粉塵，能滿足不同的空間規劃和功能需求，價格也相對實惠，符合有基礎收納需要的客群，近來工料雙漲，系統櫃因為價格優勢相對受到多數消費者青睞。而選擇系統櫃，要如何節省預算又符合自己需求？信義居家表示：第一步，先了解自己收納的習慣、動線，並將居家收納需求量化，才能確定所需的櫃體數量，尺寸，甚至板材、五金等搭配，以及是否需要作門片，因為系統櫃的大約費用組成是板材占40%、門片占30%、配件佔30%，透過選擇各部分不同的材質、樣式、品牌，都是控制預算的因素。另外，還有三個節省預算的秘訣。一、善用滑軌種類：滑軌有三節式滑軌或隱藏式滑軌兩種，三節式滑軌在抽屜拉開時，會外露在側邊，隱藏式式滑軌則是會隱藏在抽屜下方，成本也較高，因此建議可以使用在收納較重物品的抽屜和櫥櫃，三節式滑軌則可以使用在衣櫃，減少整體花費；二、吊桿，在衣櫃收納也建議可以用吊桿取代抽屜相對不占空間，因抽屜在設計上需預留軌道、板材，會占用到衣櫃既有的空間，三、五金：建議可以選擇國產品牌，不但效用不減，且費用更實惠，CP值更高；另外，在設計上，若盡量以廠商提供的公規尺寸為主，其他畸零空間則可多規劃用層板，也能有效節省整體預算。除了了解選擇系統櫃的眉眉角角，也需選擇優質的施作廠商，像是信義房屋旗下平台信義居家是對廠商有嚴格把關的第三方平台，不但通過ISO9001國際標準組織認證，擁有優良的品質保證管理系統，嚴選系櫃櫃廠商收費透明、監工仔細，在價格上也相當具競爭力，在消費者在工料雙漲的大環境下推出系統櫃「凍漲」方案，其中且系統板材及五金材料更最高享10年售後保固（天災或人為因素之破壞不在此限），服務最安心。