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▲▼導演梁修身（上圖右、下圖右）育有3子1女，其中綜藝主持人梁赫群（上圖左）與梁正群（下圖中）也都追隨父親腳步踏入演藝圈。（圖 / 梁赫群臉書、新北市衛生局提供）

即將在本周五（18日）、六（19日）於台北流行音樂中心舉行，最重要的特別貢獻獎由演而優則導的資深演員梁修身、已逝攝影師黃柏雄所獲得。1948年出生的梁修身，於1970年加入中視成為演員，1977年於張曾澤導演的《筧橋英烈傳》飾演高志航將軍、《古寧頭大戰》飾演李光前將軍，因此獲得「民族英雄」封號。2003年他以公視電視劇《家》榮獲第38屆金鐘獎男主角獎。演而優則導的梁修身於44歲後轉任導演，以《再見，忠貞二村》、《別再叫我外籍新娘》、《長假》等獲得金鐘獎「最佳導演」提名，這些作品都包含梁修身對臺灣這片土地與弱勢的關懷，更將一生以實際的行動，奉獻給熱愛的幕前與幕後工作。橫跨電影、電視圈半個世紀，梁修身參與演出的影視作品多不勝數，演而優則導的他轉任導演，開始製作一系列關懷少數族群及值得關注的故事。這次也由特別台視推薦梁修身獲得特別貢獻獎。對此，導演梁修身也回應：「這是一個很有意義的榮耀，幾十年來我在演員、導演、製作人之間角色不停轉換，不敢說有貢獻，就是盡我的能力把這三個角色做好。很高興這些年的努力被大家看到，這些喜悅和大家一起分享。」，梁修身導演謝謝評審的青睞，言談之中難掩喜悅心情，梁修身透露，原本孩子們對他就很尊敬，如今榮獲「特別貢獻獎」，他笑說：「孩子們對父親會更加的敬重。」攝影師黃柏雄於1984年出生於新北市，15歲入行從事攝影，擅於一鏡到底、武打、車拍等各式鏡位，曾參與《湄公河行動》、《紅海行動》、《怒火》等片，活躍於台灣、香港、中國等地影視圈。2022年他於苗栗南庄神仙谷拍攝電視劇《初擁》時殉職，享年38歲，事發後引起台灣影視圈對勞動環境、工安意識及職災預防之討論。