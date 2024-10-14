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根據《財訊》雙週刊報導，「韓流」不只讓韓國影視、音樂走向國際舞台，連泡麵都在海外市場熱賣。韓國官方統計顯示，今年1到8月，該國泡麵出口額已達8億美元，較去年同期成長31.7％，若趨勢不變，估計全年金額可望突破10億美元，創歷史新高。事實上，自2015年開始，韓國泡麵的出口，便隨著「韓流」熱潮持續成長，而其中最強的助力，莫過於奪下2020年奧斯卡最佳影片、最佳導演、最佳國際影片，以及最佳原創劇本等4項大獎的《寄生上流》。片中混合農心炸醬麵、烏龍麵的吃法，讓他國消費者對韓國泡麵大感興趣，外銷量也進一步攀升。農心的泡麵在海外市場有多受歡迎？由農心年報可得知，從2010年起，農心泡麵在美國市場的銷售，每年都有10％以上的成長，電影《寄生上流》和韓劇《魷魚遊戲》，帶動了一波韓國泡麵熱潮。除此之外，YouTuber分享韓國泡麵吃法的推波助瀾，外加新冠肺炎疫情期間，人們減少外食，把泡麵當成存糧之一，都有助韓國泡麵銷售。2023財年，農心營收為2.6兆韓元（逾19億美元），年增8.7％，創下新高；其中，主力商品「辛拉麵」就貢獻了近半營收，且有大約60％的銷售額，來自海外市場。農心最大的海外市場是美國，旗下泡麵在當地的市占率超過25％，包括好市多（Costco）、沃爾瑪（Walmart）等通路，都可買到農心的產品。《財訊》雙週刊指出，為了滿足海外市場需求，農心擴大國內外投資規模。在國內，農心將於釜山建立1座年產量5億包的泡麵工廠，專門因應出口所需，預計2026上半年落成；在國外，農心則計畫替位於洛杉磯的工廠，增加新產線。韓國另一家泡麵業者三養，外銷表現也十分優異。今年上半年，三養營收為8101億韓元（同期農心營收逾1.7兆韓元），其中有超過6200億韓元，來自海外銷售，主要市場也是美國，光是第2季，三養靠著「辣雞麵」相關商品熱銷，就讓當地營收大增125％。近年來，由於中國內需不振，無論農心或三養，皆積極開拓更多海外市場，兩家公司不約而同，都把目光轉向中南美洲。據韓國市場研究機構統計，至2023年底，墨西哥和巴西的泡麵市場，在3年內，分別增加了18％和14％，使規模來到9億美元左右。《財訊》雙週刊也發現，比起美國或中南美洲，韓國泡麵想在歐洲攻城掠地，還是有難度。農心分析，歐洲人對家鄉美食極為自豪，泡麵對他們來說，通常被視為垃圾食物，加上進口法規嚴格，因此銷售成績不如美國；不過，「辛拉麵」在德國和英國頗受歡迎，未來發展仍值得期待。…（本文出自《財訊》雙週刊722期）延伸閱讀：