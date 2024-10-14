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▲丁海寅爆紅後一舉一動受到注目的同時，也引來不少酸民的嘲諷。回憶起深陷惡評的日子，丁海寅心酸又無奈的坦言自己打從心底感到恐懼與害怕。（圖／유 퀴즈 온 더 튜브 YouTube）

▲如今丁海寅的心理狀況已好轉非常多，也「與自己和解」，坦率地接受有人喜歡就有人討厭的事實，早已將精力集中在愛自己、為自己應援的粉絲上，全力以赴回應影迷的期待。（圖／holyhaein IG）

南韓「國民初戀」丁海寅，憑藉日前出演韓劇《媽媽朋友的兒子》再次成為關注的焦點，剛結束電視劇拍攝活動的他，近日也登上了綜藝節目大聊出道秘辛，沒想到意外暴露，當年與女神孫藝真在《經常請吃飯的漂亮姊姊》上演姐弟戀爆紅後，太過在意酸民的他，曾因此患上「恐慌症」與「失眠症」等問題，甚至一度沒有出門見人的勇氣。日前丁海寅登上韓國國民主持人劉在錫與喜劇演員曹世鎬共同主持的綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》時，罕見提及自己出道的心路歷程。相較於其他娛樂圈前輩，讀完大學、當完兵才開始演藝生涯的丁海寅起步可謂是相當晚，不過外表出色的他很快就收到了《請回答1988》、《鬼怪》的客串邀約，演技實力也不負眾望的他，隨後還與女星裴秀智共同主演了電視劇《當你沉睡時》，直到與影后孫藝真一起出演浪漫愛情喜劇《經常請吃飯的漂亮姐姐》後，丁海寅因此徹底爆紅，成為新生代演員中的頂尖存在。不過丁海寅乍看之下星途順遂，但藝齡尚淺的他卻陷入一夜爆紅所帶來的困擾，一舉一動受到注目、吸粉的同時，也引來不少酸民的嘲諷。回憶起深陷惡評的日子，丁海寅心酸又無奈的坦言：「當時看到惡評，我就覺得那是世界的全部。作為必須一直站在鏡頭前的人，雖然無法避免外界的議論，但這也讓我感到恐懼與害怕。」丁海寅也繼續分享，自己當時過著近乎隱居的生活，工作之餘謝絕見客，還相當害怕與人見面，身心俱疲的他除了失眠的症狀外，還出現了「恐慌症」的心理疾病，所有惡評都會看也讓他忍不住陷入「為何活著」、「存在的裡由」等消極情緒。不過隨著歷練的增長，丁海寅也透露心理狀況已好轉非常多，也「與自己和解」，坦率地接受有人喜歡就有人討厭的事實，他還暖心的安慰粉絲們，現在早已將精力集中在愛自己、為自己應援的粉絲上，全力以赴回應影迷的期待。