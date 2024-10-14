我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院主計總處今（14）日公布工業及服務業薪資統計，8月底工業及服務業受僱員工人數為847.4萬人，年增0.27%；總薪資平均59420元，年增6.02%。而8月經常性薪資平均為46751元，中位數為37502元。近期住宿餐飲業者頻喊缺工，據主計總處公布資料，住宿餐飲業8月平均總薪資為37404元，為6個月以來新高；其中，住宿業平均總薪資為37894元、餐飲業平均總薪資為37308元。而在住宿餐飲業受僱人員方面，8月已達到54萬人、有統計資料以來的高水位。其中，住宿業8月受僱人員為8.9萬人，與6、7月無明顯增長，且較去年同期衰退0.7%，餐飲業8月受僱人員為45.1萬人，連續6個月出現正成長，年增4.29%。對此，主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，住宿業與餐飲業屬於兩樣情，餐飲業看起來在受僱員數及薪資都同步成長，「這對勞工是很好的，有就業機會，薪資也有增加。」而住宿業則看似停滯在8.9萬人，她提醒住宿業存在季節性因素，8月已經接近暑假，按照往例應該接下來會出現衰退。至於我國製造業情況，8月總薪資平均為67642元，年增近1成；8月受僱人員為286.2萬人，年減0.7%。雖然8月製造業受僱人員略低於7月，譚文玲分析，可能是初步統計誤差，仍有可能再修正，但綜觀與上半年受僱人數不斷往下掉情況比較，「感覺目前是還算有hold住。」另外，製造業加班工時也被視為是否為製造表現暢旺的跡象之一。譚文玲表示，8月加班工時為16.9小時，屬於高水位，比去年同月增加1.5小時。對於是否能解讀成製造業回溫，但她重申，按照產業往例，雇主不太可能因為短暫幾個急單就不去聘雇人力，往往都是先用加班解決訂單急迫性，假如真的展望長期訂單需求，也就是加班時數高到一定程度，或是持續時間夠長才可能聘雇人力，因此必須觀察製造業僱用人員變化。至於我國消費者物價指數（CPI）近期都維持在2%以上，讓許多民眾反映「加薪無感」。譚文玲表示，目前實質總薪資維持2.23%的正成長，就代表已經追過通膨幅度。