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▲謝建國曾是籃球國手，因擔憂前途渺茫，才決定退役，投身房地產業。（圖／記者陳韋帆攝）

▲謝建國認為，央行打炒房與建商目標一致，都是希望房市穩健，不影響剛需。（圖／記者陳韋帆攝）

長耀盃2024國際公益籃球邀請賽開打，由長耀建設獨家贊助的長耀盃今年已是第11屆，此次邀請台美日韓澳共5國「高中、大學」共26隊進行交流賽，賽期10月6日~10月20日，會後董事長謝建國接受媒體訪問表示，「連年獨家贊助長耀盃，是希望給予台灣籃球員實際支持！」對於近期央行緊縮信用管制一事，他則認為，「與長耀目標一致，問題不大。」長耀建設董事長謝建國出生於彰化，曾是「飛陀隊（司令部籃球隊）、泰瑞電子隊（富邦勇士前身）」的一員，所以他特別熱衷籃球運動，連年獨資舉辦長耀盃，就是希望回饋社會，並讓台灣籃球員多一個舞台，並與世界交流。謝建國說，「我年輕時就是籃球國手，為了打籃球北漂到台北，高中念中和南山高中，無奈台灣對於運動選手資源不多，即使打到退休，恐怕也只能當一個教練，所以在27歲(1981年)離開球壇，投身房地產，從基層代銷做起。」他指出，「我曾歷經過1997年金融風暴，當時台灣房地產很慘，公司瀕臨倒閉，因為沒有公司可以上班，隔年就自行創業，一步一腳印打拚，所幸皇天不負有心力，也有了如今的地位，也決定投入公益，讓台灣的籃球學子多一個舞台。」謝建國表示，長耀盃每一年的花費大約是1500萬，場地、機票、食宿等全都由長耀埋單，邀請國外球員與台灣學子打交流賽，今年共33隊國高中球隊，其中26隊為台灣，澳洲、美國、日本、韓國共7隊。他說，「長耀盃沒有獎金，因為我們主要目的，是要給台灣球員一個舞台，同時了解我們與他國球員有什麼不同，台灣籃球雖然還沒走出國際，但我們可以讓國際先走進台灣、互相交流，這就是長耀盃的精神與目的。」長耀建設2024年Q4原預計有300億推案，包括北投案600坪基地，總戶數108戶、案量約40億；林口A7案2000坪基地，總戶數1100戶、案量約150；林口A9案2600坪基地，總戶數400戶、案量約160億。另外，還有約30億案量也預計Q4交屋；另外，還手握約4千坪庫存土地。不過，在政府打炒房下，決定全部延至2025年Q1完成。謝建國說，基本上長耀配合政府目前打房政策，所以「交屋、推案」計畫全部延後一季或二季，其實對長耀來說，與央行看法一樣，都希望房價不要亂飆漲，建商最樂見的是平穩上漲。至於房市是否會進入冷淡期？他則認為，對自住需求而言，沒有冷淡期問題，只有需求問題，以林口而言需求很大，但推案量不足，有需求的人就會出手購屋，至於房價高低，同樣取決於需求，如竹北8字頭、新店單價破百，就是有這樣的需求。