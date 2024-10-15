MLB美國職棒國聯冠軍戰G2，洛杉磯道奇今（15）日在主場續戰紐約大都會，前役繳出雙安1打點成績的日籍巨星大谷翔平，今日則是選到2次保送，但沒有敲出安打，道奇終場則以3：7不敵大都會，系列賽目前雙方戰成1：1平手。而大都會今日派出左投Sean Manaea擔綱先發，他讓大谷3次上場打擊通通出局，包含送出2次三振，賽後Manaea則談到對付他的方法，並表示：「我只是試圖率先搶到好球數。」
道奇今不敵大都會 系列賽雙方1：1平手
道奇今日系列賽G2啟用牛棚車輪戰，但成效卻不盡理想，Ryan Brasier首局首打席就被F.Lindor敲出陽春砲；而第二任投手Landon Knack更是在第2局被打下大局，2出局滿壘的情況下，被Mark Vientos敲出一發造成重傷害的滿貫砲，單局Knack丟掉5分，道奇隊2局打完一瞬間處於0：6落後，終場則以3：7不敵大都會，系列賽雙方目前2戰下來各搶下1勝。
而道奇日籍球星大谷翔平，今天以第一棒、指定打擊身份參賽，他全場3個打數沒有安打，2次靠著保送上壘，但也被對方先發投手Sean Manaea三振2次。道奇團隊今日在打擊端發揮也並不理想，全場只敲出5支安打，而且多數集中在第6棒的Tommy Edman，他單場敲出3安。
Manaea徹底封鎖大谷 賽後談對付他方式
賽後大都會此戰先發Sean Manaea，也談到對決大谷翔平的心得，他表示：「我很高興我沒有讓他站上壘包，並且沒有受到任何嚴重的傷害，毫無疑問，這對我們球隊來說意義重大，」
關於面對大谷投出2次三振，Manaea則說，「事實上對決方式沒有什麼不同的，我像對付其他人一樣嘗試去進攻好球帶，我只是試圖提前在對決時搶下好球數，並嘗試讓他出局。」
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道奇今日系列賽G2啟用牛棚車輪戰，但成效卻不盡理想，Ryan Brasier首局首打席就被F.Lindor敲出陽春砲；而第二任投手Landon Knack更是在第2局被打下大局，2出局滿壘的情況下，被Mark Vientos敲出一發造成重傷害的滿貫砲，單局Knack丟掉5分，道奇隊2局打完一瞬間處於0：6落後，終場則以3：7不敵大都會，系列賽雙方目前2戰下來各搶下1勝。
而道奇日籍球星大谷翔平，今天以第一棒、指定打擊身份參賽，他全場3個打數沒有安打，2次靠著保送上壘，但也被對方先發投手Sean Manaea三振2次。道奇團隊今日在打擊端發揮也並不理想，全場只敲出5支安打，而且多數集中在第6棒的Tommy Edman，他單場敲出3安。
Manaea徹底封鎖大谷 賽後談對付他方式
賽後大都會此戰先發Sean Manaea，也談到對決大谷翔平的心得，他表示：「我很高興我沒有讓他站上壘包，並且沒有受到任何嚴重的傷害，毫無疑問，這對我們球隊來說意義重大，」
關於面對大谷投出2次三振，Manaea則說，「事實上對決方式沒有什麼不同的，我像對付其他人一樣嘗試去進攻好球帶，我只是試圖提前在對決時搶下好球數，並嘗試讓他出局。」