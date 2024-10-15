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▲2024年前3季房地合一稅王是台中市，受到房貸水位拉警報、房市翻轉影響，9月全國稅收出現下滑。（圖／信義房屋提供）

▲購屋後節稅相關單據必須保存好，國稅局事後找上門查稅時才有所有依據。（示意圖／pexels）

2024年是房市高峰的一年，即使第3季後因銀行房貸拉警報、央行祭出第7波信用管制，房市買氣出現了反轉，但累積1~3季的房地合一稅收已達793億，全年有機會挑戰1千億元挑戰歷史新高紀錄，全民瘋房市，也讓政府賺了一筆大稅收。至於台中市則榮登前三季「稅收王」寶座。根據財政部資料，2024年9月個人房地合一稅收63.8億元、年增77%，累計前9個月個人房地合一稅收501.5億元，年增率高達9成，而一年申報一次的營利事業房地合一稅收，9月為291億元，年增47%，合計前3季房地合一稅收已達793億元，全年度挑戰千億元的歷史紀錄。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房地合一稅收大增，主要反映2016年後買進的不動產，房價與地價出現大幅上揚表現，加上景氣暢旺交易量大，業主出售時繳納高額的房地合一稅，近年推案量最大的台中市，是前三季的個人房地合一稅收繳稅王，不過隨交易量萎縮，9月房地合一稅收已經較前兩月下滑。統計顯示，今年前三季個人全國房地合一稅收501.5億元，年增9成，營利事業則是一年申報一次，今年房地合一稅收291.4億元，年增47.2%，前三季個人房地合一稅收繳稅王是台中市，個人房地合一稅收93.1億元，年增68.8%，其次則是新北市87.9億元，反映台中市房價漲幅比新北市更顯著，不過營利事業的房地合一稅則是台北市最多，金額高達91.7億元。曾敬德表示，近年房價出現大漲，許多屋主房價也隨之增值，2016年後取得出售就容易有高額的房地合一稅負，民眾也會利用各種節稅方式，省一些房地合一稅。不過他也提醒，由於稅收金額太可觀，國稅局也會關注民眾節稅時是否符合規定，建議民眾一定要事先做好規劃，把該留的單據、金流，甚至是自住規定都搞清楚，才能夠聰明節稅。