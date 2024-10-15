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▲房價快速攀升的結果，不僅購屋收入門檻提高，一般收入民眾的生存空間也被蠶食。（圖／中信房屋提供）

▲房貸水位拉警報，等於購屋銀彈緊縮，買氣也隨市場機制下滑，但短時間內仍未見房價下跌。（示意圖／記者徐銘穗攝）

房價不斷攀升，購屋門檻也隨之提高！據聯徵中心資料，年收百萬以上房貸族，今年上半全國達48,788件、3年50%，進一步觀察六都，又以台南、高雄增加最多。中信房屋研展室副理莊思敏表示，房價高漲導致購屋主力向高收入人士傾斜，而房價激增最快的縣市也會更加明顯。據聯徵中心資料，今年上半年，全台房貸族收入結構，比較2022年同期，年收入百萬以上48,788件、增50%，60~100萬36,762件、增22%，60萬以下34,404件、增9%，；進一步觀察六都年收入百萬以上房貸族變化，依增幅排序，台南89%、高雄68%、桃園56%、台中47%、新北37%、台北25%。即使有新青安貸加持小資族，但隨房價不斷攀升，房貸族的收入結構也出現變化，百萬收入以上的房貸族也越來越多，此外，從數字中也可發現，房價基期原本最低的縣市，由於近年房價暴漲速度最快，房貸族高收入族群暴增的速度也越發明顯。莊思敏表示，六都中，以房價基期原本最低的南二都高收入房貸族增長最明顯，近年瘋打台積電牌，加上政府的新南向政策，置產、炒作投資族同時湧入，而科技新貴及企業中高階主管也成為撐盤要素，讓房價快速使當地房價快速攀升，蠶食著普通收入民眾的生存空間。莊思敏指出，隨著房市狂熱，銀行房貸水位拉警報，房貸湧現排隊潮，央行也將資源傾向新青安族、首購族、換屋族，銀行房貸銀彈缺稀問題浮現後，市場機制下，購屋族缺錢可貸，買氣出現反轉。雖然買氣反轉，但賣方目前大多只「降開價」，實際房價尚未出現下跌，據台灣房市「量先價行」經驗，買氣至少必須沉淪半年以上才有機會導致價跌，期間若出現重大利多，恐又有上升跡象，後續變化仍需觀察政府態度及民眾心態。