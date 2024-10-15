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▲裝修貸,房貸,房貸餘額。（圖／台灣房屋提供）

▲近年不少建案主打「小宅帶裝修」，甚至還「送家電」，灌入房貸總價之內。（示意圖／翻攝pexels）

房貸水位拉警報，但俗稱「裝修貸」的消費者房屋修繕貸款餘額卻屢創新低！最新資料指出，全國房貸餘額10.59兆，創史上新高，而裝修貸卻僅368.4億創史上新低，呈現兩樣情。專家指出，「裝修貸申辦不易，加上還款期限短，不少人直接『帶裝修』房貸，也出現了這樣的現象。」據金管會資料，截至今年7月，全國房貸餘額約10.59兆，相較2006年4.25兆增加逾6兆，創史上新高；全國裝修貸約368.4億，相較2006年8059.5億，減少約7,691億，創史上新低。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，民眾購屋踴躍，裝修貸理應攀升，但卻背道而馳，主要有「申貸條件趨嚴」、「房價攀漲」、「利率高、額度低」三大主因。一、「申貸條件趨嚴」2011年後須提供相關單據，否不予放貸。二、「房價攀漲」申貸者能力有限，還房貸就相當辛苦，銀行若評估還款能力不足，就會不予放貸。三、「利率高、額度低」利率大多3%起，還款年限20年，金額也不高，民眾一有餘裕就會加速還款。台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，裝修貸不易，不少建商主打「一卡皮箱入住小宅」，直接將房屋帶裝修賣，甚至還送家電，導致實價登錄房價快速攀升，雖然後續內政部明文要求實價登路必須載明，但裝修費變相灌入房價已成事實，也成為裝修貸餘額下滑、房貸餘額攀升的主要因素之一。不過，陳定中也提醒，帶裝修物件雖然初始賣相好，但也難保建商不會採用便宜板材、家電等應付了事，況且大量裝修施工，品質控管恐怕也不易，建議購屋族簽約前就要留意合約細節，交屋時也請專業人士協助驗屋，確認用料、品項、品質是否實在，確保符合當初購屋溝通過程的期待。