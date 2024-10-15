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▲建商Q3推案時程早就規劃好，但央行突襲式信用管制、賴清德宣誓打炒房，打得建商錯手不及。（圖／591提供）

▲陳傑鳴表示，房市「量先價行」特性，至少要冷半年以上，房價較有鬆動的可能。（圖／記者陳韋帆攝）

總統賴清德於國慶日宣誓打炒房決心，央行日前也祭出第7波信用管制，但建商仍無懼推案？全台新建案量今年Q3總銷6680.29億，創歷史次高。591房屋交易網新聞公關組組長林哲緯指出，雖然房貸水位拉警報，且央行出手管制限縮，但畢竟政策是9月19日宣布、次日就上路，打得建商措手不及，也造成推案火力持續全開的現象。據591新建案資料，今年Q2全台推案量7653.23億，創歷史新高，而Q3則下滑至6680.29億元，季減13%、年增46%，創歷史次高；新進場個數達429件，戶數為3.26萬戶，雙雙季減1成多；房價部分則持續狂飆，全台開價及成交單價為60、56萬，再度創下歷史新高。觀察全台主要都會區，台中市總銷1886億、推案數91個都是第一名；房價最高的台北市總銷1607億、推案數35個；新北市總銷877億、推案數47個；桃園市總銷842億、推案數73個；新竹縣市總銷312億、推案數51個；台南市總銷266億、推案數62個；高雄市總銷906億、推案數70個。林哲緯表示，由於政府在Q3前沒有任何打房舉止，不少建商大量購地，推案火力全開，而央行宣布打房政策與上路時間，中間僅隔1日，打到許多建商措手不及，來不及踩煞車，也造就推案量高、房市買氣緊縮的反差現象。他認為，Q3房市價量雖然亮眼，但恐怕是暴風雨前的寧靜，畢竟央行重拳打房，且總統賴清德於國慶日時，再度宣示打炒房決心，儼然國內風向已變，現階段除了案場來客量急凍，建商也高掛免戰牌延後推案，未來無論價量如何變化，房市恐怕都有一段苦日子要過。全向科技房產中心總監陳傑鳴表示，房屋買賣必須雙方合意，多數賣家手頭不緊的情況下，短時間難見價跌，現階段即使有賠售傳出，也僅是零星個案，依照過去經驗，房市具有「量先價行」特性，買氣至少必須冷半年以上，房價較有鬆動可能，目前才第2~3個月。現階段雖然風聲鶴唳，但想趁機看屋撿便宜的人也不少，屋主短時間內會出現熱度依舊的錯覺，屋主如果不缺錢，也只是漫漫等待「有緣人」購屋，買賣兩方心態持續拉扯中，如果總統確實有打炒房決心，端看是否能讓房市冷靜半年以上，超漲的房價才有機會真正下修。