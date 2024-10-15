我是廣告 請繼續往下閱讀

▲吳奕蓉更希望表演老師黃采儀得獎。（圖／記者李政龍攝）

▲楊富江拿到台灣身分證，在工作上更順利。（圖／記者李政龍攝）

來自越南的26歲女星楊富江以及吳奕蓉今（15）日出席公廣集團入圍茶敘，兩人分別以公視人生劇展《彈味中的嬰孩》入圍以及《不可饒恕的人》入圍迷你劇集（電視電影）女配角獎，楊富江這次對戰許瑋甯、林依晨、楊貴媚和雷嘉汭，她表示看到名單都是很厲害的人，反而不緊張。吳奕蓉表示每次入圍都不太緊張：「每次都想是五分之一的機率，這次又因為同樣入圍的黃采儀是我入行的第一個表演老師，跟采儀很熟，心裡滿希望她得的，可以跟她入圍我覺得非常榮耀。」吳奕蓉說一起入圍的人作品都看了，只有苗可麗的《愛愛內含光》還沒看，對於自己的得獎機率，她表示：「名單都是很仰望的對象，方文琳我還有買過她的唱片欸！很夢幻的事情，還有潘儀君，都是我覺得不可能一起入圍的！大概也是這樣所以不緊張吧，已經是一個里程碑了。」來自越南的楊富江剛拿到台灣身分證，她開心說回顧這3年的努力，到現在能坐在這邊，跟大家分享入圍心得，被看到的機率和機會也變多了：「很感謝！覺得也太幸運了吧。」父母也感到很驕傲，至於這次即將對戰到《不夠善良的我們》許瑋甯、林依晨，以及《八尺門的辯護人》雷嘉汭、《暗潮》楊貴媚，楊富江笑說：「就是因為入圍的人都太厲害，所以反而不會緊張了！」而拿到台灣身分證，對她來說是很重要的歸屬感，「以前我只有居留證，久了會懷疑自己是誰，拿到身分證的那一刻，開始要學習我是台灣人了。」目前除了演藝工作之外，她有在咖啡廳兼職，還有在醫院當通譯，劇組需要翻譯她也會接，楊富江說：「我沒有排斥接其他工作，畢竟演員沒辦法確定下一個角色是什麼。」