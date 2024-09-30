金鐘獎戲劇類完整入圍名單／賀軍翔搶視帝　林依晨、許瑋甯爭視后

第59屆金鐘獎將於10月19日舉行「戲劇類」頒獎典禮，地點在台北流行音樂中心，入圍名單日前公布，今年角逐戲劇獎項的作品質、量兼備，《不夠善良的我們》林依晨、許瑋甯將和楊貴媚、雷嘉汭等人爭奪迷你劇集視后，性侵害案獲得清白的賀軍翔角逐視帝，對上李銘忠、李銘順兄弟，柯震東首次演電視劇即提名男配角。
戲劇節目方面，吳慷仁以《有生之年》入圍男主角，對手有柯叔元、傅孟柏、曾敬驊、劉俊謙；郭雪芙憑《此時此刻》和方宥心、楊貴媚、楊麗音、賈靜雯廝殺女主角獎項，此外，迷你劇集獎由《鹽水大飯店》、《八尺門的辯護人》、 《不夠善良的我們》、《愛愛內含光》、《商魂》獲得提名，戲劇節目獎則是《不良執念清除師》、《有生之年》、《此時此刻》、《美食無間》、《華麗計程車行》。
第59屆金鐘獎戲劇類入圍名單：
戲劇節目獎
不良執念清除師
有生之年
此時此刻
美食無間
華麗計程車行
戲劇節目導演獎
吳宗叡／客家尋味劇場-女孩上場2
林冠慧／不良執念清除師
奚岳隆／美食無間
許肇任、林志儒／有生之年
謝沛如／何百芮的地獄毒白
戲劇節目女主角獎
方宥心／早點回家-大愛劇場
郭雪芙／此時此刻
楊貴媚／有生之年
楊麗音／華麗計程車行
賈靜雯／此時此刻
完整新聞請點此：金鐘獎入圍／賈靜雯再搶視后！尬方宥心、郭雪芙、楊貴媚、楊麗音
戲劇節目男主角獎
吳慷仁／有生之年
柯叔元／女兒大人加個賴
傅孟柏／美食無間
曾敬驊／不良執念清除師
劉俊謙／此時此刻
完整新聞請點此：金鐘獎入圍／吳慷仁、傅孟柏爭視帝！「國民男友」劉俊謙也入圍
戲劇節目編劇獎
杜政哲、林晏如／有生之年
林佳慧、林美慧／華麗計程車行
林冠慧／不良執念清除師
蔡至哲／搜尋者
盧慧心、謝沛如／何百芮的地獄毒白
戲劇類節目創新獎
八尺門的辯護人
不良執念清除師
不夠善良的我們
百味小廚神
遊戲開始
戲劇節目男配角獎
李李仁／華麗計程車行
彭千祐／不良執念清除師
楊銘威／此時此刻
鄭元暢（鄭綜騰）／有生之年
羅宏正／客家尋味劇場-女孩上場2
完整新聞請點此：金鐘獎入圍／鄭元暢、李李仁搶男配！羅宏正睽違7年再入圍
戲劇節目女配角獎
方志友／有生之年
孫可芳／何百芮的地獄毒白
黃舒湄／華麗計程車行
楊謹華／不良執念清除師
鍾瑶／何百芮的地獄毒白
完整新聞請點此：金鐘獎入圍／楊謹華搶最佳女配尬方志友！孫可芳、鍾瑶同劇互打
迷你劇集獎
八尺門的辯護人
不夠善良的我們
商魂
愛愛內含光
鹽水大飯店
電視電影獎
公視人生劇展-彈味中的嬰孩
明日之子
客家電影院-唱歌給你聽
暗潮
聖誕夜奇蹟
迷你劇集（電視電影）導演獎
唐福睿／八尺門的辯護人
徐譽庭／不夠善良的我們
陳文彬／客家電影院-唱歌給你聽
黃婕妤 Remii H.／愛愛內含光
鄭文堂、林志儒／鹽水大飯店
戲劇類節目視覺特效獎
李志緯、吳聲政、楊立敏、杜保賢、陳勃佑／地獄里長
潘胤余、徐廉傑／客家尋味劇場-女孩上場2
嚴振欽、陳晏平／商魂
嚴振欽／非殺人小說
凃維廷、王懷玉、林婉柔、袁長壽／不良執念清除師
戲劇類節目美術設計獎
唐嘉宏／不夠善良的我們
陳熒德／愛愛內含光
黃美清、陳韋中／非殺人小說
趙思豪／八尺門的辯護人
鄭予舜／商魂
戲劇類節目造型設計獎
吳俊鋒／不夠善良的我們
許力文、胡欣儀、陳漢儒、黃趙毓瑋、顏稚樺／此時此刻
陳亞琦／商魂
葉竹真／有生之年
羅宛怡／八尺門的辯護人
戲劇節目最具潛力新人獎
許莉廷／此時此刻
彭千祐／不良執念清除師
黃路梓茵／此時此刻
楊晴／客家尋味劇場-女孩上場2
謝展榮／有生之年
戲劇原創歌曲獎
芬蘭距離／蔡健雅／不夠善良的我們
相濡以沫／JUD陳泳希、廖庭翊／愛愛內含光
無罣礙／孫淑媚、楊雅喆、乱彈阿翔／鹽水大飯店
運轉人生／邱軍、施立、楊子樸／華麗計程車行
迷你劇集（電視電影）編劇獎
王育麟、徐宏輝、陳奕凱／暗潮
唐福睿／八尺門的辯護人
徐譽庭／不夠善良的我們
陳芳齊、鄭文堂／鹽水大飯店
鄭心媚、賴孟傑、謝翠玉／商魂
迷你劇集（電視電影）女主角獎
林依晨／不夠善良的我們
許瑋甯／不夠善良的我們
楊富江／公視人生劇展-彈味中的嬰孩
楊貴媚／暗潮
雷嘉汭／八尺門的辯護人
完整新聞請點此：金鐘獎入圍／林依晨和許瑋甯「網內互打」！曝得知當下內心拉扯
迷你劇集（電視電影）男主角獎
李銘忠／台語有影-夜盲
李銘順／八尺門的辯護人
夏靖庭／客家電影院-唱歌給你聽
張耀仁／鹽水大飯店
賀軍翔／不夠善良的我們
完整新聞請點此：金鐘獎入圍／兄弟檔李銘順、李銘忠搶迷你視帝！賀軍翔甩風暴重生
迷你劇集（電視電影）女配角獎
方文琳／鹽水大飯店
吳奕蓉／不可饒恕的人
苗可麗／愛愛內含光
黃采儀／客家電影院-唱歌給你聽
潘儀君／八尺門的辯護人
迷你劇集（電視電影）男配角獎
巫建和／愛愛內含光
李國毅／商魂
柯震東／不夠善良的我們
黃迪揚／鹽水大飯店
楊烈／八尺門的辯護人
迷你劇集（電視電影）最具潛力新人獎
五木（劉宸肇）／明日之子
張耀／八尺門的辯護人
陳昭妃／省省吧！我家富貴發
楊博智／客家電影院-蒼蠅歌手
詹子萱／愛愛內含光
戲劇配樂獎
王榆鈞／台語有影-夜盲
林生祥／客家電影院-唱歌給你聽
溫子捷、游學謙、林明儀、余孟謙／愛愛內含光
盧律銘、林孝親、林思妤／八尺門的辯護人
盧律銘、羅恩妮、陳宜萱、孔書亞、林逐／非殺人小說
戲劇類節目聲音設計獎
高偉晏、李佳衡、鄭元凱、黃懿梅、黃映榕／愛愛內含光
黃年永、陳奕伶、王子柔／八尺門的辯護人
楊書昕、陳維良／非殺人小說
謝青㚬、湯湘竹／不夠善良的我們
簡豐書、吳建緯、許正一、陳維良／此時此刻
戲劇類節目攝影獎
周宜賢、楊豐銘／何百芮的地獄毒白
陳貞文、潘建明／客家尋味劇場-女孩上場2
馮信華／客家電影院-唱歌給你聽
詹晨智／台語有影-夜盲
詹嘉文／八尺門的辯護人
潘建明／明日之子
戲劇類節目剪輯獎
林姿嫺／有生之年
陳俊宏／何百芮的地獄毒白
黃芝嘉、胡錦驊／台語有影-夜盲
楊仕丞／客家電影院-唱歌給你聽
蘇珮儀／八尺門的辯護人
戲劇類節目燈光獎
莊宏彬／客家電影院-唱歌給你聽
陳柏佑／不夠善良的我們
劉宸瑋／八尺門的辯護人
歐志軍／台語有影-夜盲
謝松銘／何百芮的地獄毒白
特別貢獻獎
梁修身
黃柏雄
完整新聞請點此：金鐘獎入圍／76歲導演梁修身、攝影師黃柏雄 獲特別貢獻獎
電視、廣播金鐘入圍公布日期以及典禮時間
【電視金鐘】
電視類、戲劇類入圍公布：2024.9.11（三）
節目類典禮時間：2024.10.18 (五)
紅毯主持人：黃豪平、木木
典禮主持人：吳姍儒（Sandy）
戲劇類典禮時間：2024.10.19 (六)
紅毯主持人：楊小黎、侯彥西
典禮主持人：姚淳耀
【廣播金鐘】
入圍公布：2024.9.4（三）
典禮時間：2024.10.12（六）
典禮主持人：梁正群、 屠潔
【官方網站】
金鐘主視覺「潮向未來」 旅英時裝設計師詹朴擔任典禮視覺統籌
第59屆金鐘獎以「潮向未來」為主題，從時裝風格的視覺手法，以及有機、流動的不明未來材質設定，創造橫跨廣播、節目類、戲劇類的世界觀，傳遞台灣影視產業從復古走向未來，隨科技進步帶來更多元的媒介，而因此擁有更多元的方式體驗與穿梭其中，並持續挖掘未來的更多可能。
本屆視覺邀請旅英時裝設計師詹朴與品牌團隊 APUJAN跨界操刀，找來時尚攝影師、視覺設計、動畫設計等團隊協力，設計了一款名為「揭幕人」的視覺，邀請不同類別的主持人一起揭開布幕，象徵從復古到創新不同的收聽、收看方式，一起與廣播、節目、戲劇邁向帶有科幻色彩的新篇章，系列主視覺將陸續登場。
詹朴表示，「很榮幸也很驚奇可以擔任這次的主視覺設計，過往的時裝設計也都是在學著用不同的媒材說故事，希望能從攝影、字體、色系、材質和應用帶來一點時尚的元素與想像。」他也表示，設計的概念仍舊回歸到對廣播、節目、戲劇的致敬，也回歸到人本身，由參與的人來掀開序幕。
典禮轉播這裡看
「第59屆金鐘獎」星光大道仍分「趴踢區」與「禮車區」雙現場，
「節目類頒獎典禮」星光大道由黃豪平與木木（林葦妮）負責， 主持人為吳姍儒，「戲劇類頒獎典禮」星光則是楊小黎與侯彥西， 典禮主持人則是姚淳耀。星光大道將於下午五點開始， 典禮頒獎則於七點正式開始。
第59屆金鐘獎頒獎典禮播出平台包含
三立都會台、三立MOD戲劇台、公視主頻並於好事989電台聲音 轉播。社群平台方面有金鐘59官網、文化部FB、金鐘官方You tube、LINE TODAY、LINE TV、公視+、公視點點愛YouTube(手語版)、Vidol Youtube、三立電視Youtube、三立新聞網Youtu be、三立新聞網直播室，海外觀眾則可在三立國際台、新加坡ST ARHUB 、馬來西亞UNIFI TV收看。
第59屆廣播金鐘獎頒獎典禮將在10月12日（六）晚間7點在台北流行音樂中心舉行，觀眾可透過三立都會台、三立M
OD綜合台收看直播，海外觀眾則可透過三立國際台同步收看外， 亦可透過金鐘官方Youtube、金鐘59官網、文化部FB、V idol Youtube、三立電視Youtube、三立新聞網Youtu be、三立新聞網直播室、LINE TV、LINE TODAY收看，還可透過好事聯播網全程收聽頒獎典禮。
我是廣告 請繼續往下閱讀
第59屆金鐘獎戲劇類入圍名單：
戲劇節目獎
不良執念清除師
有生之年
此時此刻
美食無間
華麗計程車行
戲劇節目導演獎
吳宗叡／客家尋味劇場-女孩上場2
林冠慧／不良執念清除師
奚岳隆／美食無間
許肇任、林志儒／有生之年
謝沛如／何百芮的地獄毒白
戲劇節目女主角獎
方宥心／早點回家-大愛劇場
郭雪芙／此時此刻
楊貴媚／有生之年
楊麗音／華麗計程車行
賈靜雯／此時此刻
完整新聞請點此：金鐘獎入圍／賈靜雯再搶視后！尬方宥心、郭雪芙、楊貴媚、楊麗音
戲劇節目男主角獎
吳慷仁／有生之年
柯叔元／女兒大人加個賴
傅孟柏／美食無間
曾敬驊／不良執念清除師
劉俊謙／此時此刻
完整新聞請點此：金鐘獎入圍／吳慷仁、傅孟柏爭視帝！「國民男友」劉俊謙也入圍
戲劇節目編劇獎
杜政哲、林晏如／有生之年
林佳慧、林美慧／華麗計程車行
林冠慧／不良執念清除師
蔡至哲／搜尋者
盧慧心、謝沛如／何百芮的地獄毒白
戲劇類節目創新獎
八尺門的辯護人
不良執念清除師
不夠善良的我們
百味小廚神
遊戲開始
戲劇節目男配角獎
李李仁／華麗計程車行
彭千祐／不良執念清除師
楊銘威／此時此刻
鄭元暢（鄭綜騰）／有生之年
羅宏正／客家尋味劇場-女孩上場2
完整新聞請點此：金鐘獎入圍／鄭元暢、李李仁搶男配！羅宏正睽違7年再入圍
戲劇節目女配角獎
方志友／有生之年
孫可芳／何百芮的地獄毒白
黃舒湄／華麗計程車行
楊謹華／不良執念清除師
鍾瑶／何百芮的地獄毒白
完整新聞請點此：金鐘獎入圍／楊謹華搶最佳女配尬方志友！孫可芳、鍾瑶同劇互打
迷你劇集獎
八尺門的辯護人
不夠善良的我們
商魂
愛愛內含光
鹽水大飯店
電視電影獎
公視人生劇展-彈味中的嬰孩
明日之子
客家電影院-唱歌給你聽
暗潮
聖誕夜奇蹟
迷你劇集（電視電影）導演獎
唐福睿／八尺門的辯護人
徐譽庭／不夠善良的我們
陳文彬／客家電影院-唱歌給你聽
黃婕妤 Remii H.／愛愛內含光
鄭文堂、林志儒／鹽水大飯店
戲劇類節目視覺特效獎
李志緯、吳聲政、楊立敏、杜保賢、陳勃佑／地獄里長
潘胤余、徐廉傑／客家尋味劇場-女孩上場2
嚴振欽、陳晏平／商魂
嚴振欽／非殺人小說
凃維廷、王懷玉、林婉柔、袁長壽／不良執念清除師
戲劇類節目美術設計獎
唐嘉宏／不夠善良的我們
陳熒德／愛愛內含光
黃美清、陳韋中／非殺人小說
趙思豪／八尺門的辯護人
鄭予舜／商魂
戲劇類節目造型設計獎
吳俊鋒／不夠善良的我們
許力文、胡欣儀、陳漢儒、黃趙毓瑋、顏稚樺／此時此刻
陳亞琦／商魂
葉竹真／有生之年
羅宛怡／八尺門的辯護人
戲劇節目最具潛力新人獎
許莉廷／此時此刻
彭千祐／不良執念清除師
黃路梓茵／此時此刻
楊晴／客家尋味劇場-女孩上場2
謝展榮／有生之年
戲劇原創歌曲獎
芬蘭距離／蔡健雅／不夠善良的我們
相濡以沫／JUD陳泳希、廖庭翊／愛愛內含光
無罣礙／孫淑媚、楊雅喆、乱彈阿翔／鹽水大飯店
運轉人生／邱軍、施立、楊子樸／華麗計程車行
迷你劇集（電視電影）編劇獎
王育麟、徐宏輝、陳奕凱／暗潮
唐福睿／八尺門的辯護人
徐譽庭／不夠善良的我們
陳芳齊、鄭文堂／鹽水大飯店
鄭心媚、賴孟傑、謝翠玉／商魂
迷你劇集（電視電影）女主角獎
林依晨／不夠善良的我們
許瑋甯／不夠善良的我們
楊富江／公視人生劇展-彈味中的嬰孩
楊貴媚／暗潮
雷嘉汭／八尺門的辯護人
完整新聞請點此：金鐘獎入圍／林依晨和許瑋甯「網內互打」！曝得知當下內心拉扯
迷你劇集（電視電影）男主角獎
李銘忠／台語有影-夜盲
李銘順／八尺門的辯護人
夏靖庭／客家電影院-唱歌給你聽
張耀仁／鹽水大飯店
賀軍翔／不夠善良的我們
完整新聞請點此：金鐘獎入圍／兄弟檔李銘順、李銘忠搶迷你視帝！賀軍翔甩風暴重生
迷你劇集（電視電影）女配角獎
方文琳／鹽水大飯店
吳奕蓉／不可饒恕的人
苗可麗／愛愛內含光
黃采儀／客家電影院-唱歌給你聽
潘儀君／八尺門的辯護人
迷你劇集（電視電影）男配角獎
巫建和／愛愛內含光
李國毅／商魂
柯震東／不夠善良的我們
黃迪揚／鹽水大飯店
楊烈／八尺門的辯護人
迷你劇集（電視電影）最具潛力新人獎
五木（劉宸肇）／明日之子
張耀／八尺門的辯護人
陳昭妃／省省吧！我家富貴發
楊博智／客家電影院-蒼蠅歌手
詹子萱／愛愛內含光
戲劇配樂獎
王榆鈞／台語有影-夜盲
林生祥／客家電影院-唱歌給你聽
溫子捷、游學謙、林明儀、余孟謙／愛愛內含光
盧律銘、林孝親、林思妤／八尺門的辯護人
盧律銘、羅恩妮、陳宜萱、孔書亞、林逐／非殺人小說
戲劇類節目聲音設計獎
高偉晏、李佳衡、鄭元凱、黃懿梅、黃映榕／愛愛內含光
黃年永、陳奕伶、王子柔／八尺門的辯護人
楊書昕、陳維良／非殺人小說
謝青㚬、湯湘竹／不夠善良的我們
簡豐書、吳建緯、許正一、陳維良／此時此刻
戲劇類節目攝影獎
周宜賢、楊豐銘／何百芮的地獄毒白
陳貞文、潘建明／客家尋味劇場-女孩上場2
馮信華／客家電影院-唱歌給你聽
詹晨智／台語有影-夜盲
詹嘉文／八尺門的辯護人
潘建明／明日之子
戲劇類節目剪輯獎
林姿嫺／有生之年
陳俊宏／何百芮的地獄毒白
黃芝嘉、胡錦驊／台語有影-夜盲
楊仕丞／客家電影院-唱歌給你聽
蘇珮儀／八尺門的辯護人
戲劇類節目燈光獎
莊宏彬／客家電影院-唱歌給你聽
陳柏佑／不夠善良的我們
劉宸瑋／八尺門的辯護人
歐志軍／台語有影-夜盲
謝松銘／何百芮的地獄毒白
特別貢獻獎
梁修身
黃柏雄
完整新聞請點此：金鐘獎入圍／76歲導演梁修身、攝影師黃柏雄 獲特別貢獻獎
電視、廣播金鐘入圍公布日期以及典禮時間
【電視金鐘】
電視類、戲劇類入圍公布：2024.9.11（三）
節目類典禮時間：2024.10.18 (五)
紅毯主持人：黃豪平、木木
典禮主持人：吳姍儒（Sandy）
戲劇類典禮時間：2024.10.19 (六)
紅毯主持人：楊小黎、侯彥西
典禮主持人：姚淳耀
【廣播金鐘】
入圍公布：2024.9.4（三）
典禮時間：2024.10.12（六）
典禮主持人：梁正群、 屠潔
【官方網站】
金鐘主視覺「潮向未來」 旅英時裝設計師詹朴擔任典禮視覺統籌
第59屆金鐘獎以「潮向未來」為主題，從時裝風格的視覺手法，以及有機、流動的不明未來材質設定，創造橫跨廣播、節目類、戲劇類的世界觀，傳遞台灣影視產業從復古走向未來，隨科技進步帶來更多元的媒介，而因此擁有更多元的方式體驗與穿梭其中，並持續挖掘未來的更多可能。
本屆視覺邀請旅英時裝設計師詹朴與品牌團隊 APUJAN跨界操刀，找來時尚攝影師、視覺設計、動畫設計等團隊協力，設計了一款名為「揭幕人」的視覺，邀請不同類別的主持人一起揭開布幕，象徵從復古到創新不同的收聽、收看方式，一起與廣播、節目、戲劇邁向帶有科幻色彩的新篇章，系列主視覺將陸續登場。
詹朴表示，「很榮幸也很驚奇可以擔任這次的主視覺設計，過往的時裝設計也都是在學著用不同的媒材說故事，希望能從攝影、字體、色系、材質和應用帶來一點時尚的元素與想像。」他也表示，設計的概念仍舊回歸到對廣播、節目、戲劇的致敬，也回歸到人本身，由參與的人來掀開序幕。
典禮轉播這裡看
「第59屆金鐘獎」星光大道仍分「趴踢區」與「禮車區」雙現場，
第59屆金鐘獎頒獎典禮播出平台包含
第59屆廣播金鐘獎頒獎典禮將在10月12日（六）晚間7點在台北流行音樂中心舉行，觀眾可透過三立都會台、三立M
更多「2024金鐘獎」相關新聞。