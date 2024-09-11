金鐘獎入圍／76歲導演梁修身、攝影師黃柏雄　獲特別貢獻獎

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▲導演梁修身（右）育有3子1女，其中綜藝主持人梁赫群（左）與梁正群也都追隨父親腳步踏入演藝圈。（圖 / 梁赫群臉書）

即將在下個月於台北流行音樂中心舉行，廣播金鐘將在10月12日盛大展開，典禮主持人是梁正群、屠潔，而電視金鐘如同去年，分成「節目類」與「戲劇類」，典禮日期分別是10月18日、19日。今（11）日下午即將揭曉戲劇類與節目類入圍名單，而最重要的特別貢獻獎也由評審團主任委員唐美雲公布，由資深演員梁修身、攝影師黃柏雄獲特別貢獻獎。1948年出生的梁修身，於1970年加入中視成為演員，1977年於張曾澤導演的《筧橋英烈傳》飾演高志航將軍、《古寧頭大戰》飾演李光前將軍，因此獲得「民族英雄」封號。2003年他以公視電視劇《家》榮獲第38屆金鐘獎男主角獎。演而優則導的梁修身於44歲後轉任導演，以《再見，忠貞二村》、《別再叫我外籍新娘》、《長假》等獲得金鐘獎「最佳導演」提名，這些作品都包含梁修身對臺灣這片土地與弱勢的關懷，更將一生以實際的行動，奉獻給熱愛的幕前與幕後工作。橫跨電影、電視圈半個世紀，梁修身參與演出的影視作品多不勝數，演而優則導的他轉任導演，開始製作一系列關懷少數族群及值得關注的故事。攝影師黃柏雄於1984年出生於新北市，15歲入行從事攝影，擅於一鏡到底、武打、車拍等各式鏡位，曾參與《湄公河行動》、《紅海行動》、《怒火》等片，活躍於台灣、香港、中國等地影視圈。2022年他於拍攝工作中殉職，事發後引起台灣影視圈對勞動環境、工安意識及職災預防之討論。