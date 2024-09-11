金鐘獎入圍／鄭元暢、李李仁搶男配！羅宏正睽違7年再入圍

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▲第59屆金鐘獎主視覺。（圖／三立提供）

第59屆金鐘獎今（11）日公布入圍名單，戲劇節目男配角獎的入圍者有，李李仁《華麗計程車》、彭千祐《不良執念清除師》、楊銘威《此時此刻》、鄭元暢《有生之年》、羅宏正《女孩上場2》。李李仁在《華麗計程車行》中飾演車行修理工人和駕駛學校導師，和孫綻和林嘉俐的哥哥，《華麗計程車行》由導演莊景燊、黃常祚、製作人徐國倫、編劇林佳慧、林美慧組成金牌製作團隊打造，集結堅強卡司曹佑寧、黃冠智、郭子乾、楊麗音、程予希、游安順、李李仁、伊正、黃舒湄、林嘉俐、滿嬌姨（王滿嬌）、童毅軍、何思靜、紀欣伶等演員，是部圍繞在90年代的嘉義華麗計程車行一家四口與一群樂天開朗的車行司機們，身處在大時代的變遷下、面對各種人生困境與難題，如何用自己的方式堅持下去的故事。楊銘威在《此時此刻》單元劇中，飾演戀愛實境秀《噢！新房客》的行銷組組長，自然的演技受到喜愛，Netflix《此時此刻》是一部發生在台灣的故事選集，描述在疫情底下，發生在不同城市裡人與人之間的種種相遇交織而成的愛情插曲。影集由一場「戀愛實境節目」開啟故事篇章，串起十種遇見愛情的故事。鄭元暢在《有生之年》中飾演方志友的老公，劇情尾聲因車禍意外過世，《有生之年》由製作人林心如、編劇杜政哲、導播許肇任、林志儒，主演群吳慷仁、張榕容、鄭元暢、林哲熹、楊貴媚、喜翔、孫可芳、方志友以及新生代演員謝展榮攜手演出，訴說著高家一家人各自對於「家」的定義及家人間的情感。羅宏正在《女孩上場2》中飾演安東食品少東，學成歸國後任職公司行銷總監。董事會丟出難題，要傑森將女籃帶進冠軍賽，不然女籃就跟傑森一起卷舖走人，客家電視台熱血女籃職人劇《女孩上場2》，由陳南宏製作、《此時此刻》導演吳宗叡執導，安心亞、羅宏正、黃騰浩、丁也恬，韓國演員池大韓帶領籃球員楊晴、蔡佳芸主演。