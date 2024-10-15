一隻猴子偷高爾夫球車上的飲料，還把飲料打翻到人行車道上，牠的行徑被人類錄下來後放到社群平台上，遭到網友瘋傳，許多人對猴子的聰明程度嘖嘖稱奇，更笑稱「猴子捉弄人類」。
這隻居住在泰國春武里府芭達雅綠山動物園（Khao Khew Open Zoo）的猴子，是國際動物明星「彈跳豬」的鄰居，牠在10月中旬發現停在路邊的高爾夫球車上有杯果汁，於是牠便伸手要拿來喝。
不過牠偷到一半，突然發現有人類在看牠，於是牠警戒地想把飲料從高爾夫球車上取下，沒想到取下後，不小心將飲料打翻，整杯飲料被潑到人行道上，整個行為彷彿人類會做的事。這則影片在網路上爆紅後，許多網友紛紛標註自己的朋友，並稱：「跟你長好像」、「是你嗎？？」和「我懷疑這隻猴子是工讀生」。
綠山野生動物園號稱是亞洲規模最大的野生動物園，佔地面積約250萬坪，是泰國目前受國家保護最大的野生動物園，動物園飼養了300種品種、總數超過8千多隻的動物，不過在「彈跳豬」爆紅前，每個週末旅客人潮平均為600至700人，「彈跳豬」爆紅後帶來大量人潮，光上個週末便湧入超過3萬人，造成園區附近的公路水瀉不通。
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不過牠偷到一半，突然發現有人類在看牠，於是牠警戒地想把飲料從高爾夫球車上取下，沒想到取下後，不小心將飲料打翻，整杯飲料被潑到人行道上，整個行為彷彿人類會做的事。這則影片在網路上爆紅後，許多網友紛紛標註自己的朋友，並稱：「跟你長好像」、「是你嗎？？」和「我懷疑這隻猴子是工讀生」。
綠山野生動物園號稱是亞洲規模最大的野生動物園，佔地面積約250萬坪，是泰國目前受國家保護最大的野生動物園，動物園飼養了300種品種、總數超過8千多隻的動物，不過在「彈跳豬」爆紅前，每個週末旅客人潮平均為600至700人，「彈跳豬」爆紅後帶來大量人潮，光上個週末便湧入超過3萬人，造成園區附近的公路水瀉不通。