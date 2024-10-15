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▲財政部「新青安貸」引爆全台購屋潮，房貸水位迅速攀升，進一步引爆房貸之亂，央行隨後才出手管制。（圖／帥過頭提供）

▲央行放行「新青安、換屋、繼承祖厝」優先申請房貸，不代表成數可與以前相比，尋找大品牌房仲或專業地政士協助較佳。（示意圖／pexels）

央行10月9日宣布第7波房市信用管制的放生措施，除了原本就不受管制的新青安族，包括「繼承祖厝」、「換屋族」房貸上亦有餘地，同時，也特別提到「買方貸款金額少於預定貸款金額者，如屬不可歸責於雙方時，已訂有相關處理機制。」房貸之亂有解？信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，「即使換屋族、繼承祖厝者有申貸空間，不代表放款成數就會攀升，自備款恐怕還是得多準備一些。」銀行房貸水位拉警報，引爆房貸之亂，央行第7波信用管制於9月20日上路，其內容幾乎是宣告銀行房貸僅對「名下無屋的新青安族」大開方便之門；10月9日則再度宣布「換屋」、「繼承祖厝」兩大族群可排除管制之外，同時也強調「買方貸款金額少於預定貸款金額者，如屬不可歸責於雙方時，已訂有相關處理機制。」不少專家、媒體倒因為果，將央行第7波管制認定為「房貸之亂」主因，事實上，銀行房貸水位本就受「銀行法72-2」管制，為避免銀行放貸資金過度集中於不動產，導致「次貸風暴」發生的風險，設定不動產放貸比上限為30%，銀行多內設28%為警戒線。此波房貸之亂，大約5月從市場傳出，7月正式爆發，大多人究責於政府於總統大選前，2023年8月財政部所推出的新青安貸政策，引爆全民瘋買房的投資兼投資潮，央行第7波管制則是在今年9月19日宣布、次日上路。換句話說，房市價量飆升，央行早就該出手了，才不會導致房貸水位拉警報，可說是慢半拍，如今作為，也不過是希望房貸水位下降，並非打房，至於房貸水位拉警報一事，放任房市瘋狂的政府，大舉推案的代銷、建商，強推新青安購屋的房仲，以及勇於卻不自量力的購屋族，全都是共犯，後進場的，也只能忍受利率高、成數低，甚至必須排隊等待的結果。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，目前房貸水位拉警報，央行才有了進一步的信用管制，希望水位下降，銀行放款勢必更趨謹慎，即使央行目前針對「新青安、換屋、繼承祖厝」給予房貸優先排序，但也不代表水位已經下降，貸款成數依舊不容樂觀。畢竟央行進行信用管制目的明確，就是為了房貸水位能夠下降，銀行配合的方式，就是掐緊水源，而央行提出改善期限，設定在明年底，他建議，這段時間內，購屋自備款最好還是要準備3成左右，避免交屋資金不足，導致違約發生的可能性。曾敬德也提醒，這段期間，如果是透過大品牌房仲或專業地政士協助購屋會更加有利，以信義房屋為例，事先都會向銀行詢問估價並確認態度，且與銀行合作多年，更有默契，銀行更有意願放款，大幅降低房貸失敗的可能性。