第59屆金鐘獎節目頒獎典禮在今（18）日盛大登場，星光大道紅毯主持人由黃豪平、木木（林葦妮）擔任，頒獎典禮則由同樣入圍綜藝節目主持人獎的吳姍儒（Sandy）獨挑大樑主持。《NOWnews今日新聞》為各位觀眾統整今晚節目頒獎典禮的必看亮點，包含直播平台懶人包，及表演嘉賓名單，帶大家一起掌握最新資訊，不錯過任何一個精彩環節。
黃豪平搭檔新生代木木！主持紅毯激盪新火花
第59屆金鐘獎節目頒獎典禮今晚於台北流行音樂中心舉行，星光大道紅毯主持人是黃豪平，搭檔菜鳥木木，黃豪平笑說這次是自己第5度主持紅毯，已經快「江郎才盡」了，希望和年僅25歲的木木搭配可以激盪出新的火花。而木木作為主持界新人，主持代表作包含《原子少年》、《未來少女》等，這次被委以重任，她也笑說自己根本是圓夢了。
剛生小孩就獨挑大樑！吳姍儒產後恢復神速
吳姍儒（Sandy）9月初才剛生完第二胎「蒔五」，還在坐月子時就決定要接下節目頒獎典禮主持棒，Sandy先前受訪時表示，她還在猶豫要不要走紅毯，如果真的登上星光大道，就成為坐月子走紅毯的第一位女明星。她也笑說不擔心自己主持凸槌，開玩笑喊如果出包就躲回月子中心；大家還關心吳姍儒如果上台漲奶怎辦，她傻眼回應：「絕對不會邊擠奶邊主持的啦！」讓眾人笑翻。
而吳姍儒作為金鐘主持人，她今年也和爸爸吳宗憲憑藉節目《小明星大跟班》再度叩關綜藝節目主持人獎，希望能抱回獎座。身為金鐘常客的吳姍儒，2021年曾靠節目《一呼百應》，抱回第54屆金鐘獎益智及實境節目主持人獎，主持經驗相當豐富，讓粉絲十分期待這次金鐘獎會帶來怎樣的驚喜。
金鐘表演陣容超豪華！大阪天團Avantgardey合體Energy
今晚頒獎典禮上，主辦單位還請來6組嘉賓兩兩搭配，帶來3段精彩表演。第1段表演是由男團OZONE和競技啦啦隊MONSTER合作，帶來的表演「夢想製造機」，展現年輕人的青春魅力。第2段表演由台語金曲歌王許富凱搭配Marz23（阿夜，本名林志融），帶來饒舌音樂與台語歌重新編曲碰撞出的創新演出「混的最對味」。
第3段表演請來大阪女子舞蹈天團Avantgardey與Energy聯手演出，兩大人氣團體同台尬舞，表演名稱為「都在浪上」，將配合Energy熱門歌曲〈星期五晚上〉，帶來賣力16蹲表演，剛好今晚正是週五，勢必會嗨爆全場。
直播平台懶人包！59金鐘星光大道、頒獎典禮不容錯過
我是廣告 請繼續往下閱讀
第59屆金鐘獎節目頒獎典禮今晚於台北流行音樂中心舉行，星光大道紅毯主持人是黃豪平，搭檔菜鳥木木，黃豪平笑說這次是自己第5度主持紅毯，已經快「江郎才盡」了，希望和年僅25歲的木木搭配可以激盪出新的火花。而木木作為主持界新人，主持代表作包含《原子少年》、《未來少女》等，這次被委以重任，她也笑說自己根本是圓夢了。
剛生小孩就獨挑大樑！吳姍儒產後恢復神速
吳姍儒（Sandy）9月初才剛生完第二胎「蒔五」，還在坐月子時就決定要接下節目頒獎典禮主持棒，Sandy先前受訪時表示，她還在猶豫要不要走紅毯，如果真的登上星光大道，就成為坐月子走紅毯的第一位女明星。她也笑說不擔心自己主持凸槌，開玩笑喊如果出包就躲回月子中心；大家還關心吳姍儒如果上台漲奶怎辦，她傻眼回應：「絕對不會邊擠奶邊主持的啦！」讓眾人笑翻。
而吳姍儒作為金鐘主持人，她今年也和爸爸吳宗憲憑藉節目《小明星大跟班》再度叩關綜藝節目主持人獎，希望能抱回獎座。身為金鐘常客的吳姍儒，2021年曾靠節目《一呼百應》，抱回第54屆金鐘獎益智及實境節目主持人獎，主持經驗相當豐富，讓粉絲十分期待這次金鐘獎會帶來怎樣的驚喜。
金鐘表演陣容超豪華！大阪天團Avantgardey合體Energy
今晚頒獎典禮上，主辦單位還請來6組嘉賓兩兩搭配，帶來3段精彩表演。第1段表演是由男團OZONE和競技啦啦隊MONSTER合作，帶來的表演「夢想製造機」，展現年輕人的青春魅力。第2段表演由台語金曲歌王許富凱搭配Marz23（阿夜，本名林志融），帶來饒舌音樂與台語歌重新編曲碰撞出的創新演出「混的最對味」。
第3段表演請來大阪女子舞蹈天團Avantgardey與Energy聯手演出，兩大人氣團體同台尬舞，表演名稱為「都在浪上」，將配合Energy熱門歌曲〈星期五晚上〉，帶來賣力16蹲表演，剛好今晚正是週五，勢必會嗨爆全場。
直播平台懶人包！59金鐘星光大道、頒獎典禮不容錯過
- 官方網路頻道：金鐘59官網、金鐘官方YouTube（17:00開始星光大道現場LIVE；19:00開始典禮現場LIVE、得獎感言區LIVE）
- 國內電視直播：三立都會台、公共電視台
- 海外直播：三立國際台、新加坡StarHub、馬來西亞Unifi TV
- 廣播調頻：好事989電台
- 數位直播：三立新聞網直播室、三立新聞網YouTube、三立電視YouTube、Vidol YouTube、文化部FB、LINE TODAY、公視+、公視點點愛YouTube(手語版)
- 影音平台直播：三立MOD戲劇台、中華電信Hami Video、 LINE TV
更多「2024金鐘獎」相關新聞。