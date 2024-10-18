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▲黃豪平和小10歲的主持界新人木木搭檔，主持金鐘獎節目類的星光大道紅毯。（圖／記者李政龍拍攝）

▲吳姍儒產後火速復出，還獨挑大樑主持節目類金鐘頒獎典禮。（圖／記者葉政勳拍攝）

▲日本搞怪女子舞團Avantgardey因獨特的舞蹈風格及造型，迅速在全球竄紅，這次也受邀登上金鐘頒獎典禮表演。（圖／Avantgardey IG）

▲59屆金鐘獎主視覺，戲劇、節目類頒獎典禮將在今明兩日舉行。（圖／金鐘獎臉書）

第59屆金鐘獎節目頒獎典禮在今（18）日盛大登場，星光大道紅毯主持人由黃豪平、木木（林葦妮）擔任，頒獎典禮則由同樣入圍綜藝節目主持人獎的吳姍儒（Sandy）獨挑大樑主持。《NOWnews今日新聞》為各位觀眾統整今晚節目頒獎典禮的必看亮點，包含直播平台懶人包，及表演嘉賓名單，帶大家一起掌握最新資訊，不錯過任何一個精彩環節。第59屆金鐘獎節目頒獎典禮今晚於台北流行音樂中心舉行，星光大道紅毯主持人是黃豪平，搭檔菜鳥木木，黃豪平笑說這次是自己第5度主持紅毯，已經快「江郎才盡」了，希望和年僅25歲的木木搭配可以激盪出新的火花。而木木作為主持界新人，主持代表作包含《原子少年》、《未來少女》等，這次被委以重任，她也笑說自己根本是圓夢了。吳姍儒（Sandy）9月初才剛生完第二胎「蒔五」，還在坐月子時就決定要接下節目頒獎典禮主持棒，Sandy先前受訪時表示，她還在猶豫要不要走紅毯，如果真的登上星光大道，就成為坐月子走紅毯的第一位女明星。她也笑說不擔心自己主持凸槌，開玩笑喊如果出包就躲回月子中心；大家還關心吳姍儒如果上台漲奶怎辦，她傻眼回應：「絕對不會邊擠奶邊主持的啦！」讓眾人笑翻。而吳姍儒作為金鐘主持人，她今年也和爸爸吳宗憲憑藉節目《小明星大跟班》再度叩關綜藝節目主持人獎，希望能抱回獎座。身為金鐘常客的吳姍儒，2021年曾靠節目《一呼百應》，抱回第54屆金鐘獎益智及實境節目主持人獎，主持經驗相當豐富，讓粉絲十分期待這次金鐘獎會帶來怎樣的驚喜。今晚頒獎典禮上，主辦單位還請來6組嘉賓兩兩搭配，帶來3段精彩表演。第1段表演是由男團OZONE和競技啦啦隊MONSTER合作，帶來的表演「夢想製造機」，展現年輕人的青春魅力。第2段表演由台語金曲歌王許富凱搭配Marz23（阿夜，本名林志融），帶來饒舌音樂與台語歌重新編曲碰撞出的創新演出「混的最對味」。第3段表演請來大阪女子舞蹈天團Avantgardey與Energy聯手演出，兩大人氣團體同台尬舞，表演名稱為「都在浪上」，將配合Energy熱門歌曲〈星期五晚上〉，帶來賣力16蹲表演，剛好今晚正是週五，勢必會嗨爆全場。