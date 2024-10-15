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▲單價破萬店面2023年幾乎都集中在西門町，2024年則出現向東移動的跡象。（圖／住商機構提供）

▲在地仲介指出，東區在大巨蛋、新光三越Diamond Towers開幕下，商圈人潮明顯回流。（圖／住商機構提供）

台北大巨蛋漏水問題不斷，仍擋不住東區租金回溫利多！據實價登錄，大安區忠孝東路四段店面8月以單價1.4萬元出租，將開設日本最大二手店「2ndSTREET」，不僅是台灣第34家分店，也是東區第3家分店，預計10月25日開幕，同時也是東區今年目前單價最高之店面租賃交易。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示，大巨蛋舉辦球賽、演場會，帶來的人潮，推升的店面出租效益，價格與需求自然攀升。根據實價登錄，台北市店面租金單價破萬交易，2023年共5筆，4筆位於西門町，單價11,891元~13,982元不等，另1筆則位於信義商圈、單價13,280元；2024年截至今年8月共2筆，1筆位於東區、單價14,089元，另1筆則位於永康商圈、單價13,423元。西門町在疫後復甦前，就有不少店家提早卡位，當初大多簽下「逐年漲租」合約，如今疫情結束，市府西區翻轉計畫也見成效，人潮大量湧進西門町，也成為如今台北市最熱鬧的商圈。東區雖然一度沒落，但2023年初大巨蛋就傳出將於2023年底開幕，當時就有不少商家提早卡位，盼望球賽人潮能夠帶來錢潮，租金隱約有站回萬元大關氣勢，隨後也不負眾望，大巨蛋舉辦多場球賽後，今年8月還出現了1坪1.4萬單價，不過，相較過去1坪2~3萬巔峰，仍有段距離，想重回往日榮景，仍有待努力。據實價登錄，東區2024年新店王，位於大安區忠孝東路四段211號一樓，總坪數約28.4坪，8月中旬以每月租金總價40萬元出租，拆算單價每坪約1.4萬。住商不動產仁愛光復店經理黃獻寬表示，東區商圈近期復甦力道強勁，除了東段有大巨蛋正式啟用，西段還有新光三越Diamond Towers開幕，人潮明顯開始回流，近期正忠孝東路店面出租行情達每坪約1~1.5萬。而台北市政府近期又進一步開放大巨蛋於演唱會使用，近日也舉辦了國慶晚會，請到二姊江蕙開唱，如果未來演唱會舉辦順利，人潮持續匯聚，估計將對東區商圈更有支撐。