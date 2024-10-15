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▲家電達人提醒洗完衣服之後記得將機門打開通風乾燥。（圖／486團購提供）

▲專家提醒，定期清潔洗衣機下方的排水泵過濾器，才能確保運作順暢。（圖／486團購提供）

衣服洗完還是有點臭臭的，先不要抓是誰的臭襪子，有可能是洗衣機出問題！家電達人486先生表示，如果衣服洗完沒有香香，反而有異味，很可能是洗滌劑使用過量或用到不適合的洗劑，此外，不當使用或是忽略定期保養都會影響洗衣機壽命和衣物清潔效果。無毒教母譚敦慈之前也提到，洗衣機如果會飄出海帶，就要先清潔洗衣槽，平常使用上還有一個超NG的動作千萬別做，才能避免洗衣槽孳生黴菌。不少人認為洗衣機每天都在洗衣服，感覺很乾淨不用特別保養。家電達人486先生指出，洗衣機內部經常處於溫暖潮溼的狀態，加上殘留的洗劑和汙垢容易在滾筒累積，成為黴菌和細菌生長的溫床。如果沒有定期清潔保養，不僅衣服容易越洗越臭，運轉負擔加重更會縮短使用壽命。建議每次洗完後把洗衣機門打開，進行通風，且每個月可定期替筒槽清潔劑進行深度清潔，而最容易被忽略的「過濾器」也要定期檢查排空，將洗衣機插頭拔除後，打開位於機器下方的排水泵過濾器，將裡面留下的棉絮和異物清除乾淨，確保洗衣機運作順暢。若衣服洗完還是有異味，很有可能是洗滌劑使用過量或用到不適合的洗劑，需要再調整。此外，一次放入過量的衣物會使內部滾動空間不足，不僅大幅降低清潔效果，也容易讓洗衣機運行時因不平衡而產生晃動和噪音，導致機器損壞。486先生建議每次衣物量以不超過筒槽的70%空間為佳。關於洗衣機的清潔，譚敦慈指出，沒有烘衣功能的洗衣機，通常清潔完後洗衣機內部會呈現潮濕的環境，如果沒有好好除去內部濕氣，很有可能洗衣機反而成為細菌或黴菌的溫床。她建議洗完衣服應該把洗衣機的蓋子打開，散去水氣。譚敦慈也分享了自家清洗洗衣機的小撇步，會先將水蓄滿洗衣機，放入適量的漂白水，或是專屬的洗衣機的清潔劑，按下洗衣流程，洗完之後不脫水，放置12小時後把舊水放掉，再重新注滿乾淨的水並走一次洗衣流程即可，建議1~2個月就應該要清潔一次。直立式的洗衣機也可以使用小蘇打來清洗，但滾筒式的洗衣機，譚敦慈就不建議，因小蘇打不容易溶解，容易卡在溝槽內，可用市售洗衣機清潔錠來清潔，另外，如果很久沒有清潔洗衣機，建議還是請專業人員來幫忙清潔。