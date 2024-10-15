南韓女團NewJeans成員Hanni今（15）日以證人身分出席「環境勞動委員會國政監察」，跟「ADOR」的現任代表理事金周永對話，還原跟成員被霸凌和排擠的經過，她說著說著崩潰落淚。聽證會結束後，Hanni在NewJeans與粉絲專用的聊天程式「Phoning」發訊息，表示：「我也不想哭...但是眼淚止不住。」安慰與謝謝Bunnies（粉絲名）。
NewJeans被職場霸凌始末 遭到ILLIT經紀人「無視」
回顧事件開端，NewJeans在所屬公司「ADOR」的代表閔熙珍被解除職務後，與母公司「HYBE」關係陷入尷尬。上個月11日，她們透過YouTube開直播喊話「HYBE」要求閔熙珍復職，當時Hanni還表示聽到隸屬「HYBE」旗下的團體經紀人故意讓她聽見「無視她」的話，認為自己遭受職場霸凌。而被指名的人，正是負責ILLIT的經紀人。不過調出監視器時，事實卻與NewJeans的說法不同，但Hanni被霸凌的相關畫面疑似被消失，雙方各執一詞，霸凌爭議陷入羅生門。
跟高層對話未果 Hanni台上爆哭
Hanni跟NewJeans所屬公司「ADOR」的現任代表理事金周永同時作為證人出席「環境勞動委員會國政監察」，Hanni指出被公司旗下團體經紀人、高層無視與排擠，也表示自己是越南裔澳洲人，韓文不流利，怕遇到不理解的情況，所以有錄音回家再聽一遍的習慣，因此手上握有金周永說謊的證據。
2人各執一詞沒有下文，Hanni在最後也啜泣表示：「非常感謝為我們創造這個機會的國會議員們。今天這個場合是討論職場內的霸凌和排擠問題的場合，雖然我知道沒有任何法律能夠解決世界上的所有問題，但我覺得，如果人類能夠更重視這些問題，至少職場霸凌和排擠的問題應該能夠減少。非常感謝大家對這件事情的關注，無論是現在在場的前輩們、同輩、後輩還是練習生們，我都希望他們不用再擔心這些問題。我看到很多人很擔心我們，真的非常感謝，還有很多人說，為什麼我在韓國要經歷這些事，可是我想在這裡說『真的不需要感到抱歉』，因為我在韓國遇到了非常喜愛且如同家人般的成員和工作人員，這個國家讓我能做我喜歡的事情，所以你們不用覺得抱歉。其實應該站出來道歉的人，應該要更坦率的面對大家，如果他們真的沒做錯什麼，就不要躲藏，但是他們總是逃避這樣的場合，這讓我非常無奈。除此之外，我沒有其他能表達感謝的方式，雖然我現在在這裡，但澳大利亞大使館因為我的問題而聯繫了我的父母，並表示願意提供幫助，我真的很感激。最後，如果我必須再一次站在這裡，我會更加努力學習韓語再回來，謝謝大家。」
Hanni發文致謝粉絲 「我也不想哭，但眼淚止不住」
Hanni爆哭的畫面瘋傳網路成為話題，許多歌迷心痛不捨，稍早她就在NewJeans與粉絲專用的聊天程式「Phoning」發訊息，配上淚眼汪汪的符號表示：「我真的非常感謝...Bunnies辛苦了。你們真的非常辛苦！！！嗚嗚嗚嗚嗚，真的非常感謝，我也不想哭...但是眼淚止不住嗚嗚嗚，真的非常感謝。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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回顧事件開端，NewJeans在所屬公司「ADOR」的代表閔熙珍被解除職務後，與母公司「HYBE」關係陷入尷尬。上個月11日，她們透過YouTube開直播喊話「HYBE」要求閔熙珍復職，當時Hanni還表示聽到隸屬「HYBE」旗下的團體經紀人故意讓她聽見「無視她」的話，認為自己遭受職場霸凌。而被指名的人，正是負責ILLIT的經紀人。不過調出監視器時，事實卻與NewJeans的說法不同，但Hanni被霸凌的相關畫面疑似被消失，雙方各執一詞，霸凌爭議陷入羅生門。
跟高層對話未果 Hanni台上爆哭
Hanni跟NewJeans所屬公司「ADOR」的現任代表理事金周永同時作為證人出席「環境勞動委員會國政監察」，Hanni指出被公司旗下團體經紀人、高層無視與排擠，也表示自己是越南裔澳洲人，韓文不流利，怕遇到不理解的情況，所以有錄音回家再聽一遍的習慣，因此手上握有金周永說謊的證據。
2人各執一詞沒有下文，Hanni在最後也啜泣表示：「非常感謝為我們創造這個機會的國會議員們。今天這個場合是討論職場內的霸凌和排擠問題的場合，雖然我知道沒有任何法律能夠解決世界上的所有問題，但我覺得，如果人類能夠更重視這些問題，至少職場霸凌和排擠的問題應該能夠減少。非常感謝大家對這件事情的關注，無論是現在在場的前輩們、同輩、後輩還是練習生們，我都希望他們不用再擔心這些問題。我看到很多人很擔心我們，真的非常感謝，還有很多人說，為什麼我在韓國要經歷這些事，可是我想在這裡說『真的不需要感到抱歉』，因為我在韓國遇到了非常喜愛且如同家人般的成員和工作人員，這個國家讓我能做我喜歡的事情，所以你們不用覺得抱歉。其實應該站出來道歉的人，應該要更坦率的面對大家，如果他們真的沒做錯什麼，就不要躲藏，但是他們總是逃避這樣的場合，這讓我非常無奈。除此之外，我沒有其他能表達感謝的方式，雖然我現在在這裡，但澳大利亞大使館因為我的問題而聯繫了我的父母，並表示願意提供幫助，我真的很感激。最後，如果我必須再一次站在這裡，我會更加努力學習韓語再回來，謝謝大家。」
Hanni發文致謝粉絲 「我也不想哭，但眼淚止不住」
Hanni爆哭的畫面瘋傳網路成為話題，許多歌迷心痛不捨，稍早她就在NewJeans與粉絲專用的聊天程式「Phoning」發訊息，配上淚眼汪汪的符號表示：「我真的非常感謝...Bunnies辛苦了。你們真的非常辛苦！！！嗚嗚嗚嗚嗚，真的非常感謝，我也不想哭...但是眼淚止不住嗚嗚嗚，真的非常感謝。」
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