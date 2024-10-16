必勝客萬聖節Halloween開賣暗黑「鬼手魷魚搗蛋披薩」，被網友揶揄又拿皮蛋、豬血糕的衝擊口味整店員，但不爭氣表示「還真想點來吃吃看」，豪爽祭出外帶「大披薩買一送一」優惠；近期更有「3披薩189元」優惠代碼「14337」被挖出，記者實測真的能買到「和風章魚燒＋鐵板雙牛」雙拼披薩、彩蔬鮮菇、夏威夷等熱門口味一次整理，CP值好高被讚份量剛剛好，重點是還可以吃到明年。
📌必勝客萬聖節「鬼手魷魚搗蛋披薩」買一送一！
萬聖節必勝客開賣獵奇「鬼手魷魚搗蛋披薩」，漆黑的皮蛋眼睛、墳碑般的豬血糕及深海魷魚鬚鬼手等暗黑系食材，搭配辣蕃茄麻糬餅皮與莫札瑞拉起司的血紅牽絲，衝擊口味再度掀起話題；單點「鬼手魷魚搗蛋披薩」特價399元，10月22日開賣還直接可享外帶「大披薩買一送一」優惠。
📌實測優惠代碼「14337」爽吃必勝客「3披薩189元」！熱門口味一覽
近期網路流傳必勝客外帶「3披薩189元」優惠代碼「14337」，記者到官網實測真的能買到熱門口味，而且200元有找CP值好高，竟然還可以吃到2025年3月31日。
先於必勝客官網左側「優惠券兌換」區中輸入活動代碼「14337」，就跳出名為「Sunny好康」的優惠套餐組合，可選外帶1顆個人空氣軟歐雙拼披薩「海鮮＋夏威夷」或「超級總匯＋夏威夷」或「和風章魚燒＋鐵板雙牛」以上口味3選1、搭配6吋「夏威夷鬆厚披薩」或6吋「彩蔬鮮菇鬆厚披薩(奶素)」或6吋「燻雞絲蘑菇鬆厚披薩」以上口味3選2，就能以特價198元帶走。
記者點選購買1顆個人空氣軟歐「和風章魚燒＋鐵板雙牛」、個人空氣軟歐「彩蔬鮮菇披薩」、個人厚「夏威夷披薩」真的總計金額只要198元。查詢官網標示價格，最高可買到價值329元的組合，相當於現省131元、直接下殺6折。
而且還不限定只能購買一組套餐；想要訂購2組以上套餐，只要先選完第一組（3顆披薩）口味後按下「加入購物車」按鈕，就能在再選擇第二組（3顆披薩）口味，再按「加入購物車」，依此類推。午餐不知道要吃什麼，不妨就約同事好友一起訂訂看，划算優惠吃起來。
📌Tino's Pizza Café今堤諾義大利比薩「買一送一」
今天真是秋日吃比薩超值優惠的好日子，Tino's Pizza Café 堤諾義大利比薩今10月16日一日限定，外帶任一口味比薩就送「皇后瑪格」或「蜂蜜藍紋起司」比薩（10吋，2擇1），相當於現省240元。
提醒大家，優惠指定門市為台北士林、台北莊敬、台北濟南、台北民生、板橋府中、三峽北大、新北林口、桃園長庚、高雄河堤店，高雄河堤店限量50組(每人限購2組)；台北101/桃園中山店恕不參加；優惠不併用。
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