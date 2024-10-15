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▲必勝客萬聖節開賣「鬼手魷魚搗蛋披薩」。（圖／必勝客提供）

▲萬聖節就等必勝客搞怪，除了推出「鬼手魷魚搗蛋披薩」、還打造「餓死鬼封印膠帶」。（圖／翻攝自必勝客FB）

▲Bonchon本村韓式炸雞萬聖節限定雙人套餐開吃暗黑炸雞及惡魔漢堡。（圖／本村炸雞提供）

必勝客怎麼可能錯過萬聖節！Halloween開賣獵奇「鬼手魷魚搗蛋披薩」，暗黑系食材打造漆黑的皮蛋眼睛、墳碑般的豬血糕及深海魷魚鬚鬼手，搭配辣蕃茄麻糬餅皮與莫札瑞拉起司的血紅牽絲，再度雙重衝擊視覺與味覺；還要送出限量「餓死鬼封印膠帶」。Bonchon本村韓式炸雞則推出「暗黑炸雞」與「惡魔漢堡」迎戰。必勝客又有獵奇披薩開賣，萬聖節暗黑限定「鬼手魷魚搗蛋披薩」，將深海魷魚鬚裹上特製麵衣炸個酥脆，簡直就像巫婆伸出魔爪；搭配漆黑的的香濃皮蛋眼睛及宛如墳碑的香滷豬血糕、還撒滿金黃蒜酥，以及能拉出血紅牽絲的辣蕃茄麻糬餅皮與莫札瑞拉起司，又鹹又甜又辣的複雜口味，再度雙重衝擊視覺與味覺。今年還挑戰解除餓鬼封印的咒語，即日起至10月21日，PK APP會員獨家搶先預訂「鬼手魷魚搗蛋披薩」，10月22日起全台必勝客門市開放訂購，單點優惠價399元，外帶可享「大披薩買一送一」優惠價780元起。現在參加Facebook活動貼文完成指定任務，還有機會獲得「鬼手魷魚搗蛋披薩」及限量「餓死鬼封印膠帶」。10月31日前每晚23:00至隔天07:00，加碼登入PK APP參加「午夜萬聖PK趴」活動，有機會獲得PK點數50點。另外，Bonchon本村韓式炸雞迎戰萬聖節，則推出限定雙人套餐開吃披上黑色外衣搭配獨家醬料的「暗黑炸雞」、與黑皮麵包夾上香脆雞腿排搭配經典醬料及新鮮生菜的「惡魔漢堡」。即日起至10月31日，再搭配洋蔥圈、鬼魅甜心可朗芙、兩杯60元飲料，限時優惠價798元（僅限內用，需酌收10%服務費），全台Bonchon門市都吃得到。