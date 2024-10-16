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▲木作櫃、系統櫃可以量身訂做，克服各種家中畸零區塊，賣場現成櫃子則有價位相對便宜優勢。（示意圖／pexels）

▲吳翃毅提醒，挑選大賣場現成的櫃子，要留意致癌物甲醛問題，等級至少要F3以上較為安全。（示意圖／pexels）

台灣萬物皆漲，裝修也不例外，現階段動輒百萬起跳，如何省錢也成為一大學問，住宅消保會創會理事長吳翃毅接受《NOWnews》訪問表示，「裝潢中，櫃子分『木作、系統、現成』在這一挑選過程中，價差就有可能導致整體裝修費用暴漲，若單純以只想省錢來說，直接購買現成的櫃子最省錢。」特力屋指出，「收納」是現代居家裝修基本也必備的需求，然而就收納櫃/書櫃來說，木作櫃、系統家具及現成書櫃都各有擁護，除了價格，空間使用、施作工程、裝修設計感甚至安全，都需全盤考量，也和消費者需求條件息息相關。能做到完全客製，對於居家空間設計有高度或特別要求的消費者來說，木作櫃最能滿足理想中的居家設計；但木作櫃最讓人在意的點在於「必須現場施作」，粉塵汙染多，完工後的清理又是另一個大工程。木作櫃通常都會選用較好的板材，承重力最好，價格也必然是最高的。另外若日後搬家，也無法將其帶走至新居繼續使用。相較木作櫃施工相對方便，師傅會先至顧客家中進行丈量及設計溝通等前置準備，後續開始製作櫃體後，櫃體的裁切、加封等加工作業都是在工廠完成，再將半成品運送至現場進行組裝，因此現場較少造成粉塵汙染。另外，系統櫃的優點是能妥善運用畸零空間，日後若搬家，在空間條件差不多的狀況下，想要繼續沿用也能拆裝、依新的空間部分微調修整，再重新組裝使用。價格依選擇的板材、尺寸規格等而定。購買及使用靈活度最高，價格也是最便宜，但若想要充分利用坪效達到海量收納則相對困難，也無法解決居住空間的畸零區域。吳翃毅表示，早期系統櫃會比木作櫃便宜，且由於系統櫃是在居家之外先完成一半以上的施作，現場灰塵、噪音等汙染小，所以單純以施工便利性而言，大多都是選擇系統櫃，但隨著市場機制拉扯，現階段兩者價格已變得差不多。他進一步指出，現實考量上，目前房價過高，大多人購屋後手上銀彈也所剩不多，所以可以選擇直接購買現成的櫃子解決收納問題，不過也要特別留意板材挑選，除了材質木心板(木芯板)、塑合板(密集板/纖維板)、發泡板會影響耐用程度外，也要留意甲醛(致癌物)問題。甲醛是一種致癌物，是從膠材揮發而出，木板的製程、施工黏合，都會使用到，放在家中揮發、人體吸入後，有致癌風險，台灣目前甲醛含量合法的板材，室內使用，必須等級達到F3以上(數字越小甲醛含量越少)。