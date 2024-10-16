MLB美國職棒美聯冠軍戰G2，紐約洋基今（16）日續在主場出戰克里夫蘭守護者，前役以5：2帶走勝利的條紋軍團，今日則是派出王牌投手Gerrit Cole擔綱先發，期盼能夠成功守護主場，最終Cole雖然投不滿5局，不過洋基此戰當家重砲「法官」Aaron Judge總算醒過來，7局下敲出一發大號的2分彈，個人單場進帳3分打點，終場就率領洋基以6：2擊敗守護者，系列賽取得2：0領先。
洋基首局就有攻勢 靠對手失誤進帳分數
本場系列賽G2洋基推派王牌Gerrit Cole擔綱先發；至於守護者隊則採取牛棚車輪戰的方式，先推出Tanner Bibee迎戰。洋基此戰首局就有攻勢，開路先鋒Gleyber Torres率先敲出二壘安打上壘，隨後Juan Soto也敲安，後續「法官」Aaron Judge敲出內野高飛球，未料守護者游擊手Brayan Rocchio竟然發生低級漏接失誤，Torres趁機回到本壘，洋基率先取得1：0領先。
比賽來到2局下，洋基再接再厲，Anthony Volpe、Anthony Rizzo、Alex Verdugo接連敲出3支安打，洋基再下一城；隨後「法官」Aaron Judge在1出局滿壘情況下，敲出高飛犧牲打，洋基2局結束取得3：0領先。
守護者隊5局下半總算有所回應，開路先鋒Steven Kwan率先敲安上壘，隨後Kyle Manzardo、José Ramírez也敲安，後續守護者再靠著Josh Naylor的高飛犧牲打、Will Brennan的滾地球得到分數，此局守護者追回2分，也把洋基先發Gerrit Cole給打退場。
Judge今日總算開轟 助洋基擴大領先優勢
洋基6局下再靠著Anthony Rizzo的二壘安打得到1分，取得4：2領先。這還沒完，7局下洋基輪回到Judge此戰第4度上場打擊，他終於一掃過去季後賽低潮，一棒敲出中外野方向全壘打，這是一發2分砲，距離來到了414英尺。
9局上洋基推派守護神Luke Weaver上場關門，雖然他被José Ramírez敲出陽春砲，但領先分數夠多，終場洋基就以6：3再度擊敗守護者，系列賽取得2：0的領先，再拿下2場勝利就能夠前進今年的世界大賽。
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本場系列賽G2洋基推派王牌Gerrit Cole擔綱先發；至於守護者隊則採取牛棚車輪戰的方式，先推出Tanner Bibee迎戰。洋基此戰首局就有攻勢，開路先鋒Gleyber Torres率先敲出二壘安打上壘，隨後Juan Soto也敲安，後續「法官」Aaron Judge敲出內野高飛球，未料守護者游擊手Brayan Rocchio竟然發生低級漏接失誤，Torres趁機回到本壘，洋基率先取得1：0領先。
比賽來到2局下，洋基再接再厲，Anthony Volpe、Anthony Rizzo、Alex Verdugo接連敲出3支安打，洋基再下一城；隨後「法官」Aaron Judge在1出局滿壘情況下，敲出高飛犧牲打，洋基2局結束取得3：0領先。
守護者隊5局下半總算有所回應，開路先鋒Steven Kwan率先敲安上壘，隨後Kyle Manzardo、José Ramírez也敲安，後續守護者再靠著Josh Naylor的高飛犧牲打、Will Brennan的滾地球得到分數，此局守護者追回2分，也把洋基先發Gerrit Cole給打退場。
Judge今日總算開轟 助洋基擴大領先優勢
洋基6局下再靠著Anthony Rizzo的二壘安打得到1分，取得4：2領先。這還沒完，7局下洋基輪回到Judge此戰第4度上場打擊，他終於一掃過去季後賽低潮，一棒敲出中外野方向全壘打，這是一發2分砲，距離來到了414英尺。
9局上洋基推派守護神Luke Weaver上場關門，雖然他被José Ramírez敲出陽春砲，但領先分數夠多，終場洋基就以6：3再度擊敗守護者，系列賽取得2：0的領先，再拿下2場勝利就能夠前進今年的世界大賽。