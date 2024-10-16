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▲央行打房下房貸困難，對於現金購屋族來說，極具優勢。（示意圖／取自pixabay）

▲南港近年建設利多齊發，豪宅8字頭成交價已極為罕見。（圖／台灣房屋提供）

央行祭出第7波打炒房，百坪豪宅便宜賣！房市要崩盤了？據實價登錄，南港知名豪宅社區「日升月恆」9月時出現一筆交易，百坪豪宅總價1.6億轉手，拆算單價約86.6萬／坪，約目前市價8折，前屋主持有10年，賠214萬脫手。專家表示，「目前銀行房貸水位緊縮，該買家則是無房貸、現金購買，極具優勢，推測屋主可能因此讓利。」據實價登錄，「日升月恆」屋齡10年，今年成交價落在98~107萬元，今年9月中高樓層戶出現交易，原屋主13年前預售時以1億6214萬元購入，如今去零頭214萬元，讓利出售，含4個車位共204.35坪豪宅，以1.6億元賣出，每坪86.6萬元，接近現今市價的8折。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，南港具三鐵共構優勢，加上東區門戶計畫，近年房價不斷飆升，如南港最貴預售案「世界明珠」，最高單價1坪186萬。然而，銀行房貸水位拉警報，尤其是央行管制後，高價豪宅更加受限，估計此次交易，主要與買家以現金購入，賣家更願意讓利有關。第一建經研究中心副理張菱育說，央行限貸令之下，貸款流程嚴格又冗長，就算購屋身分單純，符合貸款資格，等候期都至少要3個月起跳，一旦買方貸款成數不足，或申貸遭拒，可能導致交易失敗，眼看現下買氣反轉，現金購屋族優勢也在此刻顯現，更有機會獲得屋主讓利成交的機會。台灣房屋南港世貿展覽館加盟店店長曹健中表示，南港近年建設利多齊發，除了三鐵共構，還有日式百貨商場南港LaLaport、「南港之星」公辦都更案、南港轉運站BOT案等，也進一步帶動區域房市價格，中古豪宅近年交易表現頗佳。舉例來說，「大同璽苑」、「日升月恆」、「華固天匯」等，紛紛都出現單價百萬元行情，不過仍出現少見的8字頭交易，不排除考量個案屋況，或買方因現金購屋，可加速購屋流程，因此獲得較多議價空間。