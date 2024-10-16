NBA美國職籃季前熱身賽，金州勇士今（16）日在賭城拉斯維加斯對陣洛杉磯湖人，最終勇士全場都佔據上風，終場就以111：97輕取湖人，熱身賽豪奪5連勝，至今尚未嘗過輸球滋味。而「皇之子」Bronny James此戰則在第四節獲得機會上場，但全場僅5投1中攻下2分，而他昨晚則被美國媒體捕捉到上夜店的畫面，也意外在社群上造成熱烈討論，美國網友則是紛紛留言吐槽Bronny。
Bronny今末節替補上場 5投僅1中得2分
本場對陣勇士隊的比賽，Bronny James在第四節球隊分數落後雙位數情況下登板，他僅靠著1次上籃得手攻下2分，另外4次出手則是落空，最終留下2分1籃板1抄截數據。而Bronny過去3戰下來，個人在場上的正負值為-40，為全隊最差，投籃也僅11投1中，明顯看得出還在適應NBA的賽場，今日Bronny的正負值則是剛好為0。
Bronny被拍到上夜店 遭美國網友狠吐槽
而稍早則有美國媒體捕捉到，美國時間今晚勇士與湖人隊的比賽開打前，Bronny James昨晚現身在當地一家夜店，不過樣子看起來相當緊張且不知所措，也讓許多美國網友紛紛留言吐槽他，並寫下：「為什麼他看起來這麼不合節奏？他去那裡是因為他輸了打賭嗎」、「兄弟你看起來很格格不入」、「Bronny應該要像KD一樣練習空氣投籃」、「他們希望Bronny帶上他爸爸」、「怎麼還不去體育館訓練」。
而Bronny James今日賽前也接受訪問，在談到自己表現的時候，他說到：「對我來說只是感到越來越舒適，走上場打出自己該有的表現，這對我來說是最重要的事。我需要不斷增加我的信心，也要讓自己變得更舒適，我感覺很好，數據之後會好起來的，我只需要增強信心。」
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本場對陣勇士隊的比賽，Bronny James在第四節球隊分數落後雙位數情況下登板，他僅靠著1次上籃得手攻下2分，另外4次出手則是落空，最終留下2分1籃板1抄截數據。而Bronny過去3戰下來，個人在場上的正負值為-40，為全隊最差，投籃也僅11投1中，明顯看得出還在適應NBA的賽場，今日Bronny的正負值則是剛好為0。
Bronny被拍到上夜店 遭美國網友狠吐槽
而稍早則有美國媒體捕捉到，美國時間今晚勇士與湖人隊的比賽開打前，Bronny James昨晚現身在當地一家夜店，不過樣子看起來相當緊張且不知所措，也讓許多美國網友紛紛留言吐槽他，並寫下：「為什麼他看起來這麼不合節奏？他去那裡是因為他輸了打賭嗎」、「兄弟你看起來很格格不入」、「Bronny應該要像KD一樣練習空氣投籃」、「他們希望Bronny帶上他爸爸」、「怎麼還不去體育館訓練」。
而Bronny James今日賽前也接受訪問，在談到自己表現的時候，他說到：「對我來說只是感到越來越舒適，走上場打出自己該有的表現，這對我來說是最重要的事。我需要不斷增加我的信心，也要讓自己變得更舒適，我感覺很好，數據之後會好起來的，我只需要增強信心。」