NBA美國職籃金州勇士今（16）日前往賭城拉斯維加斯，展開與洛杉磯湖人隊的交手，最終勇士在靠著小將Moses Moody替補出賽，並攻下全隊最高21分帶領之下，終場就以111：97輕取湖人，熱身賽至今豪奪5連勝，尚未嘗到過輸球滋味。而勇士總教練Steve Kerr賽後受訪時，則是對於今日球隊的先發5人表現相當滿意，並直言：「尤其是Jonathan Kuminga和Andrew Wiggins2人組的表現。」
勇士先發再度變陣 Kerr坦言滿意這套陣容
勇士今日面對湖人隊的比賽，總教練Steve Kerr選擇派出Stephen Curry、Andrew Wiggins、Jonathan Kuminga、Draymond Green、Trayce Jackson-Davis擔任球隊先發5人，最後收到的效果還不錯，賽後Kerr也坦言自己喜歡這套先發陣容。
Steve Kerr今日賽後受訪時表示，「事實上我自己很喜歡今天球隊先發5人的表現，尤其是Jonathan Kuminga和Andrew Wiggins2人的表現，他們帶來的效果很好。」
「關鍵是Kuminga和Wiggins的跑動，他們在場上給對方帶來了很大的壓力。他們總是在奔跑，甚至是在無球狀態下，給人留下了很好的印象，我真的很喜歡他們的比賽方式，以及其帶來的影響力。」Kerr如此說到。
Moody今成勇士贏球功臣 攻21分全隊最高
而勇士小將Moses Moody今日攻下全隊最高21分，是球隊贏球一大功臣，賽後Kerr談到他時也給予稱讚，「Moody這場比賽為球隊發揮出了重要作用，球隊當中很多人也是如此。我們每天都坐在教練休息室裡問，我們要怎麼和這些傢伙比賽呢？」
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勇士今日面對湖人隊的比賽，總教練Steve Kerr選擇派出Stephen Curry、Andrew Wiggins、Jonathan Kuminga、Draymond Green、Trayce Jackson-Davis擔任球隊先發5人，最後收到的效果還不錯，賽後Kerr也坦言自己喜歡這套先發陣容。
Steve Kerr今日賽後受訪時表示，「事實上我自己很喜歡今天球隊先發5人的表現，尤其是Jonathan Kuminga和Andrew Wiggins2人的表現，他們帶來的效果很好。」
「關鍵是Kuminga和Wiggins的跑動，他們在場上給對方帶來了很大的壓力。他們總是在奔跑，甚至是在無球狀態下，給人留下了很好的印象，我真的很喜歡他們的比賽方式，以及其帶來的影響力。」Kerr如此說到。
Moody今成勇士贏球功臣 攻21分全隊最高
而勇士小將Moses Moody今日攻下全隊最高21分，是球隊贏球一大功臣，賽後Kerr談到他時也給予稱讚，「Moody這場比賽為球隊發揮出了重要作用，球隊當中很多人也是如此。我們每天都坐在教練休息室裡問，我們要怎麼和這些傢伙比賽呢？」