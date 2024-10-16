NBA美國職籃洛杉磯湖人在今年選秀會上，在二輪第55順位選進「皇之子」Bronny James，一圓一哥LeBron James多年來想跟兒子同隊打球的夢想。不過攤開湖人今夏的操作來看，他們在自由市場上可說是屢屢敗退，沒能補進具備即戰力的明星球員，也導致熱身賽紫金大軍至今的表現不佳，加上今日他們又敗給勇士隊，目前戰績僅1勝3敗，狀況令人擔心。稍早曾效力過湖人隊的前明星中鋒「表弟」DeMarcus Cousins則表示，「湖人隊並不是真的想要贏球。」
Cousins談湖人操作 稱他們不是真的想贏球
前NBA中鋒「表弟」DeMarcus Cousins，稍早在採訪當中談到湖人隊，並表示：「湖人今年夏天選中Bronny James後，然後沒有其他任何操作，這說明湖人隊並不是真的想要贏球。我認為LeBron James利用他的資本，作為一名商人以及隨之而來的一切，所做的事情都是好的，我認為這真的很棒。」
「但就湖人這支球隊目前實際的競爭力而言，我不明白，我認為他們並不是認真的。考慮到他們上個賽季的成績，以及人們對他們的高期待，我對他們在操作方面的期望應該要更高。」Cousins如此說到。
湖人主帥Redick不擔心 稱Bronny只需更努力
至於湖人隊主帥JK Redick，今日賽前也談到Bronny James近期的表現，他說：「對我們來說，我們和Bronny談過的事情就是，就像聯盟當中很多的年輕球員一樣，你只需要每天保持更穩定的努力。我和他談過他作為一名球員的標準，我相信他最終會建立起這個標準，相信那時這些都會很明顯。」
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前NBA中鋒「表弟」DeMarcus Cousins，稍早在採訪當中談到湖人隊，並表示：「湖人今年夏天選中Bronny James後，然後沒有其他任何操作，這說明湖人隊並不是真的想要贏球。我認為LeBron James利用他的資本，作為一名商人以及隨之而來的一切，所做的事情都是好的，我認為這真的很棒。」
「但就湖人這支球隊目前實際的競爭力而言，我不明白，我認為他們並不是認真的。考慮到他們上個賽季的成績，以及人們對他們的高期待，我對他們在操作方面的期望應該要更高。」Cousins如此說到。
湖人主帥Redick不擔心 稱Bronny只需更努力
至於湖人隊主帥JK Redick，今日賽前也談到Bronny James近期的表現，他說：「對我們來說，我們和Bronny談過的事情就是，就像聯盟當中很多的年輕球員一樣，你只需要每天保持更穩定的努力。我和他談過他作為一名球員的標準，我相信他最終會建立起這個標準，相信那時這些都會很明顯。」