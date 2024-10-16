央行9月19日祭出第七波信用管制措施打炒房，上周三（9）為繼承房產、換屋族拋出協處措施，但房產專家觀察9月中旬至10月中旬，新建案房市普遍低迷，單周來客數銳減一半，形容市況已經跌到地獄地18層，只剩2類建案熱銷。房市低迷，現在進場買房有便宜可撿嗎？專家搖頭了，直言：「價格還是很硬！」
馨傳不動產智庫執行長何世昌分享近期新建案市況，指出有一個好消息和一個壞消息，壞消息是從9月中旬到10月中，新建案市況普遍低迷，和今年上半年相比，單周來客組數平均減少50%左右，成交量大多剩下30%~50%，而好消息則是市況已經跌到地獄第18層，沒有繼續往下掉。
何世昌表示，雖然整體買氣已經涼了，但仍有新案銷售開出紅盤，北部、南部都有，但數量少到屈指可數。近期熱銷案目前大致有兩種，第一種是新開的建案價格有點甜，可是點位滿爛的；第二種是品牌力強、基地條件也很強的「強上加強」建案，而且賣得比較好的戶型通常是總價3千萬元以下產品。
至於房價部分，何世昌觀察，多數建案仍無降價打算，「價格像拳頭那麼硬、買氣如手腳冰冷，新推案跟頭髮一樣快速減少，代銷業者夾在建商、消費者中間，比肝還要苦」。雖然建案辦活動，消費者相當捧場，來客量都可達到高標。不過，消費者有意參與活動，並不等於願意下手買房。
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何世昌表示，雖然整體買氣已經涼了，但仍有新案銷售開出紅盤，北部、南部都有，但數量少到屈指可數。近期熱銷案目前大致有兩種，第一種是新開的建案價格有點甜，可是點位滿爛的；第二種是品牌力強、基地條件也很強的「強上加強」建案，而且賣得比較好的戶型通常是總價3千萬元以下產品。
至於房價部分，何世昌觀察，多數建案仍無降價打算，「價格像拳頭那麼硬、買氣如手腳冰冷，新推案跟頭髮一樣快速減少，代銷業者夾在建商、消費者中間，比肝還要苦」。雖然建案辦活動，消費者相當捧場，來客量都可達到高標。不過，消費者有意參與活動，並不等於願意下手買房。