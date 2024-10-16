中央銀行（央行）9月19日祭出第七波信用管制措施打炒房，全台第二戶限貸5成、名下有房產者買房禁用寬限期，掀起「金龍海嘯」，央行上周三（9）為被指遭無辜波及的繼承房產、換屋族有條件放寬，現在換屋、繼承、新青安、首購買房到底能貸到幾成？能用寬限期嗎？房市達人「賣厝阿明」整理房貸資格，讓大家一圖秒懂。
賣厝阿明粉專分享「第七波信用管制你的房貸資格」，分個人、繼承與夫妻／高價宅三大部分。在個人部分，名下沒有房產也沒有貸款的人，買房申貸新青安或首購最高貸款成數為8成，新青安寬限期最長5年；名下有房產卻無貸款者，第一戶貸款可申貸「首購」，最高可貸8成，但不能用寬限期。
換屋族「個人第2戶貸款」簽切結書一年內賣出原有房產者，可申貸首購、貸款成數最高8成。非換屋，要買第2戶不能用寬限期，貸款成數最高5成。要買第3戶以上，貸款成數最高只剩3成。
繼承部分，名下繼承一戶沒有貸款且共同持分面積未超過40平方公尺，可以適用新青安或首購，貸款成數最高8成、可用寬限期。如果繼承房產持分面積超過40平方公尺，個人有房沒有貸款者，適用首購及寬限期，貸款成數最高8成。
夫妻及高價住宅部分，夫妻倆名下都沒有房子也沒有貸款，適用新青安、首購，也可用寬限期，貸款成數最高8成。本人名下無房無貸，但配偶名下有房子，無論有沒有房貸，都可適用首購及寬限期，貸款成數最高8成。高價住宅（豪宅）部分，房貸最高3成。
第七波信用管制措施再複習 最新繼承、換房協處措施一覽
央行9月19日Q3理監事會後決議，利率政策維持不變，但存準率調升1碼，並且祭出第7波信用管制措施，9月20日起實施，包含以下4點：
1. 新增規範自然人名下有房屋者之第1戶購屋貸款不得有寬限期。
2. 自然人第2戶購屋貸款最高成數由6成降為5成，並擴大實施地區至全國。
3. 公司法人購置住宅貸款、自然人購置高價住宅貸款及第3戶(含)以上購屋貸款之最高成數由4成降為3成。
4. 餘屋貸款最高成數由4成降為3成。
為了達成信用管制目的並兼顧民眾購屋自住需求資金規劃，央行在上周三（9）開放三大協處措施，自9月20日起，申辦貸款案件均可適用：
1.自然人因繼承取得之房屋及房貸，不計入房屋數及房貸戶數，自然人
只有繼承取得之房屋者，新申辦購屋貸款得排除適用（非高價住宅貸款）。
2.有房者因實質換屋需求，可與承貸機構切結約定下列事項，新申辦之第1戶或第2戶購屋貸款得排除適用（非高價住宅貸款）：
a. 借款人應於申辦貸款撥款後1年內，將名下原有房屋出售並完成產權移轉，且不得以轉貸等方式規避上開事項。
b. 借款人違反切結事項時，承貸金融機構應對借款人取消寬限期、收回原應分期償還貸款本金或貸款成數差額、追收罰息及加收違約金等。
3.自然人已簽訂購屋（含成屋及預售屋）合約，即將申辦貸款時：
a.符合上開情形者仍可排除適用。
b.自然人申辦新青安優惠貸款，且非屬高價住宅貸款，不受第1戶購屋貸款及第2戶購屋貸款限制。
依據內政部「預售屋定型化契約」、「成屋買賣定型化契約」相關規定，買方貸款金額少於預定貸款金額者，如屬不可歸責於雙方時，已訂有相關處理機制。若有不明瞭或有個案協助需求者，請洽央行：（02）2393-6161轉下列14線分機：1356、1357、1358、1359、1360、1362、1363、1364、1365、1366、1367、1368、1369、1370（周一至周五9時至17時）。
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換屋族「個人第2戶貸款」簽切結書一年內賣出原有房產者，可申貸首購、貸款成數最高8成。非換屋，要買第2戶不能用寬限期，貸款成數最高5成。要買第3戶以上，貸款成數最高只剩3成。
繼承部分，名下繼承一戶沒有貸款且共同持分面積未超過40平方公尺，可以適用新青安或首購，貸款成數最高8成、可用寬限期。如果繼承房產持分面積超過40平方公尺，個人有房沒有貸款者，適用首購及寬限期，貸款成數最高8成。
夫妻及高價住宅部分，夫妻倆名下都沒有房子也沒有貸款，適用新青安、首購，也可用寬限期，貸款成數最高8成。本人名下無房無貸，但配偶名下有房子，無論有沒有房貸，都可適用首購及寬限期，貸款成數最高8成。高價住宅（豪宅）部分，房貸最高3成。
第七波信用管制措施再複習 最新繼承、換房協處措施一覽
央行9月19日Q3理監事會後決議，利率政策維持不變，但存準率調升1碼，並且祭出第7波信用管制措施，9月20日起實施，包含以下4點：
1. 新增規範自然人名下有房屋者之第1戶購屋貸款不得有寬限期。
2. 自然人第2戶購屋貸款最高成數由6成降為5成，並擴大實施地區至全國。
3. 公司法人購置住宅貸款、自然人購置高價住宅貸款及第3戶(含)以上購屋貸款之最高成數由4成降為3成。
4. 餘屋貸款最高成數由4成降為3成。
為了達成信用管制目的並兼顧民眾購屋自住需求資金規劃，央行在上周三（9）開放三大協處措施，自9月20日起，申辦貸款案件均可適用：
1.自然人因繼承取得之房屋及房貸，不計入房屋數及房貸戶數，自然人
只有繼承取得之房屋者，新申辦購屋貸款得排除適用（非高價住宅貸款）。
2.有房者因實質換屋需求，可與承貸機構切結約定下列事項，新申辦之第1戶或第2戶購屋貸款得排除適用（非高價住宅貸款）：
a. 借款人應於申辦貸款撥款後1年內，將名下原有房屋出售並完成產權移轉，且不得以轉貸等方式規避上開事項。
b. 借款人違反切結事項時，承貸金融機構應對借款人取消寬限期、收回原應分期償還貸款本金或貸款成數差額、追收罰息及加收違約金等。
3.自然人已簽訂購屋（含成屋及預售屋）合約，即將申辦貸款時：
a.符合上開情形者仍可排除適用。
b.自然人申辦新青安優惠貸款，且非屬高價住宅貸款，不受第1戶購屋貸款及第2戶購屋貸款限制。
依據內政部「預售屋定型化契約」、「成屋買賣定型化契約」相關規定，買方貸款金額少於預定貸款金額者，如屬不可歸責於雙方時，已訂有相關處理機制。若有不明瞭或有個案協助需求者，請洽央行：（02）2393-6161轉下列14線分機：1356、1357、1358、1359、1360、1362、1363、1364、1365、1366、1367、1368、1369、1370（周一至周五9時至17時）。