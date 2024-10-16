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▲曾敬德表示，房貸水位拉警報、央行對於房市態度都會影響市場信心。（示意圖與本文無關／記者陳韋帆攝）

▲曾敬德指出，單月成交量6千件以下為低潮指標，應留意超漲區域價格修正的可能性。（示意圖／記者陳韋帆攝）

銀行房貸水位屆滿引爆房貸之亂，預售屋出現買氣腰斬慘況！今年7月傳出房貸排隊潮，8月傳出央行有意針對房市進一步管制緊縮，不少業者稱「預售屋」未受影響！真的嗎？據預售屋實價登錄，「8月預售屋揭露筆數8,720件，相較今年6月高峰1萬6,431件減少47%」，買氣呈現狀態，明顯已受衝擊。實價登錄顯示，近年Q2預售屋揭露件數平均1.6萬戶，7月就出現衰退，下滑至1.6萬戶，8月更一口氣跌破1萬戶，剩下8,720戶，進一步觀察各縣市8月相較6月衰退狀態，台中54%、桃園38%、高雄50%、新北市46%，綜合而言，六都與新竹區，8月買氣皆較6月衰退38~59%。今年7月爆發房貸之亂後，央行就已傳出風聲將於Q3祭出第七波打炒房措施，衝擊市場信心後，二手屋首當其衝，當時預售屋業者則認為不衝擊買氣，然而，實價登錄數字則證明，買氣與二手屋一樣，出現腰斬。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，一方面可能是因為Q2熱賣，導致新案供給跟不上，一方面影響更大的可能與央行打擊炒房，房市後續上漲動能與信心不足，買氣因此逐漸觀望。曾敬德表示，預售屋買氣代表的是市場對於未來的信心，信心十足時，每月破萬件，約1.2萬件以上，景氣差時，約6千件，甚至更差，央行祭出第7波打炒房後，市場信心明顯受創，目前最新統計，8月為8千件。展望Q4，如果買氣持續維持低檔，超漲區域就要留意價格修正的可能性，包括近年價格暴漲區域、偏僻的重劃區等，建議購屋族應多加留意。