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▲租屋常見四大陷阱，有假房東、不合理押租金及水電費、隱瞞凶宅資訊、房東另有所圖等。（圖／記者陳韋帆製）

▲專家提醒，租屋尚未簽約前，房東或房仲，如果要求事先匯款，幾乎就是詐騙無誤了。（示意圖／NOWnews資料照）

▲陳傑鳴指出，目前台灣對於詐騙刑罰過輕，導致罪犯猖獗，盼總統能重視拯救弱勢人民。（示意圖／翻攝自Pixabay）

總統賴清德國慶日強調將加強「打詐」力道，同時透過租金補貼、打炒房落實居住正義。全向科技房產中心總監陳傑鳴接受《NOWnews》訪問指出，「事實上，近年不動產詐騙橫行，其中，租屋詐騙則是在近年租金高漲後的產物，專挑租屋弱勢下手，金額數萬至十餘萬不等，籲請總統為租屋弱勢主持公道。」租屋詐騙常見手法，假房東、假房仲通常是透過網路租屋，使用「假美照」吸引租客，並以「優先看屋、很多要租」等理由，誘騙受害人匯款，之後假房東、假房仲就會人間蒸發；也有另一種型態詐騙，先以低租誘使受害人簽約，事後硬扣押金，再以各種理由漲租，迫使受害人接受。全向科技房產中心總監陳傑鳴表示，租屋詐騙手法琳瑯滿目，包括假房東、不合理租押金、高額水電費等，對於租屋族現況而言，最好的解決方式，就是「預防勝於治療」，在未簽約之前不可繳付任何金額，看屋最好有人陪同，簽約前，務必仔細查看各類細項。如果已經做好各種防範措施，在簽約後，房東才又提出無理要求，應立即尋求地方消保官或住宅消保會協助，如果確認責任歸屬不在自身，亦可先搬離租屋處，相關損失，後續依法提出民事求償即可。租屋詐騙手法，通常會透過591、臉書社團等各種網路形式，以「極美照片、相對實惠」租金吸引被害人上門，受害者上鉤後，詐騙集團就會以「後面還有人在等、先匯款者先租」等各種理由，讓受害者有再不匯款就租不到的錯覺，導致上當。事實上，正常租屋流程，需先「看屋、議價、簽約」，押金2個月，特別要注意的是，租約應符合內政部定型化契約，其它細項可雙方皆同意情況下加註，所以根本不應該出現「未簽約就匯款的狀況」。一旦碰上房東或房仲，在房子未看、未簽約前，就急著要求付款，至少有87%以上可能性是詐騙，千萬不要上當。陳傑鳴指出，雖然目前網路資訊發達，但租屋詐騙仍時有所聞，顯示詐騙集團釣魚方式推陳出新，政府除了耗費大量資金，透過網路警察打詐之外，也應針對詐騙行為進行修法、祭出重刑。否則每每抓到，不是證據不足，就是資金已轉移，關個幾年，有飯吃、有地方住，出來後又可以拿著詐來的錢財繼續逍遙，等到沒錢了，又故態復萌，繼續詐騙，這點從詐騙犯的再犯率應該就可得知。他也提醒民眾，現階段單靠警察打詐是不夠的，進行任何租屋行為，除了要防範假房東、假房仲，也應盡量多諮詢幾家大品牌仲介，簽約前，也應請中人、屋主或仲介提出相關授權資料、房屋權狀影本及身份證明等資料，並詳細看清楚各種細項，畢竟魔鬼往往藏在細節裡，才能避免一失足成千古恨。