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▲四大行政區房貸族人均揹貸季增逾百萬，其中又以鹽埕區最誇張，一季增加291萬。（圖／台灣房屋提供）

▲高雄全市房貸族新增房貸，連續五季都有明顯增幅，不斷創高。（圖／台灣房屋提供）

房價飆升，高雄房貸族壓力暴增！據聯徵中心資料，高雄今年Q2房貸族人均申貸資料，有「鹽埕、左營、鼓山、苓雅」共四大行政區人均季增百萬以上，其中又以鹽埕區爆增291萬最扯，房貸壓力破表居全市之冠。據聯徵中心資料，高雄今年Q2新增平均房貸，鹽埕區845萬、季增291萬，左營區1,073萬、季增171萬，鼓山區1,224萬、季增121萬，苓雅區905萬、季增106萬。台灣房屋高雄新站加盟店店東楊秉瑞表示，鹽埕區是高雄早年最繁華的商圈，美食多、店面多、老屋多，多為在地人長期久居，中古住宅物件釋出量少，新推案也不多，該區單月平均買賣移轉棟數多落在50棟以內，平均房貸水位約在5-6百萬元左右，然而近年受亞灣區開發與駁二、高流觀光熱潮興起，磁吸建商大舉進駐推案，再度為該區房市添熱度，受新屋助攻，中古房價也連帶補漲，整體房貸水位因而上升。楊秉瑞指出，觀察近一年鹽埕區交易呈現兩極化，屋齡不是極新就是極老，從房價來看，中古屋每坪1字頭還有找，3房總價帶約在600~800萬元左右，新成屋均價則已站上3字頭，以愛河高樓層景觀宅，3房總價帶約在2300~2600萬元左右，新舊屋價差大，相對影響房貸負擔變化增大，也顯示主力物件逐漸由舊轉新。高雄購屋族近一年房貸壓力逐季增壓中，觀察近幾季狀況，除了今年Q1季增放緩，其餘單季平均房貸壓力，季增至少25萬元起跳，今年Q2更直接開快車，相比上一季增壓近60萬元，平均揹負房貸來到900萬元，為近15年來壓力最高點！台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，高雄房貸金額爆增，主因來自於房價水位不斷上升，近年高雄產業建設紅利灌頂，帶動工商產業、房市量能齊發，帶動房價一路飆升，今年Q2平均鑑估房價更已衝破1200萬元，刷新15年來新紀錄，購屋族壓力與日俱增，有不少行政區平均房貸負擔首度衝破千萬元，包括屬台積電概念區的左營區，以及台積電主要受惠區楠梓區、亞灣概念區前鎮區及苓雅區、鳳山區等，平均房貸負擔均已創下歷年新高，而目前左營、鼓山等區，預售屋最高成交行情已見6、7字頭，隨未來交屋整體房貸水位恐再拉升。