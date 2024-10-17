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▲住展9月風向球。（圖／住展雜誌提供）

北台灣9月預售推案雖然達千億元的供給高水位，但已較8月下修100多億元，928檔期推案量不及有鬼月干擾的7、8月暑期檔，顯現建商已嗅出危機、輕踩煞車避險。雖然9月待售建案與8月持平，為902案，但是房產專家觀察，發現新竹縣市、台北市、桃園市待售建案有增加趨勢。至於大眾最關心的房價，專家直言：「建商頂多是開價不再創高，水位卻仍處於高原期。」代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，9月分數跌落至49.5分，為3月以來首次未站上50分門檻，燈號為綠燈，風向球六大構成項目呈現「一升、二平、三降」，走升的分數為新成屋戶數，三降為來客組數、成交組數、預售屋推案量，持平的是待售建案個數、議價率。住展雜誌發言人陳炳辰指出，受到銀行房貸限額影響，需求面向從7月開始連續三個月衰退，9月下旬又有央行打房，雙雙打擊買盤信心，追蹤指標建案平均來客組數每週約21.7組，而平均成交組數每週約2.3組，為今年最差表現。陳炳辰說明，不論是蛋黃區市中心，或是新興重劃區，都壟罩在低氣壓狀態，只有雙北市如文山區、三重區、淡水區、汐止區相當零星的新開指標案還有些許人氣，但比起先前皆力有未逮，與上半年熱況兩樣情相當明顯。預售推案量方面，9月雖仍達逾千億元，但已較上月下修100多億元，進入928檔期倒不及7月與8月的暑期檔，建商輕踩煞車透露苗頭不對徵兆。破百億元指標大案為台北市南港區「東方大境」、文山區「信義富境」，而來到50億元以上量體的則有台北市文山區的「將捷旅境.-真境」，以及新北市泰山區的「義泰華」、新竹市香山區的「宏道新竹帝寶9區2號」，可看出現況推案需挾知名度，或建商資產相較雄厚，始得以不懼上場。陳炳辰指出，新成屋案9月共計200多戶，比前月新增100多戶，但也稱不上走高，畢竟面對房貸滿水位、央行限貸規範、囤房稅2.0三道緊箍咒，欲振乏力，能有增幅不過是規劃時辰到，先建後售沒有太多拖延本錢，也逢今年最後一檔期，後續房市變數夜長夢更多，索性當推則推，指標案為新北市新店區的「江陵天喆」，推出88戶，總銷推估50億元。9月待售建案數與上月持平，為902 案，先前房市熱潮的餘溫，尚有一定去化力道，但新竹地區、台北市、桃園市已出現待售案量增加，這些區域各有房價偏高、投資氛圍消散等因素，結案情況已不比前幾個月。至於大眾最關心的房價，陳炳辰說，議價率還在一成以內，雖然買氣已有所遲疑，但近年各項房市危機鮮見建商在價格上讓步，頂多是開價不再創高，水位卻仍處於高原期，加上9月還在期待央行配套，建商與買方同步觀望，不到調整房價的時候。928檔期推案量預估創新高，包括台北市大安區、中正區，新北市中和區、淡水區還有大案在接下來排隊上場，又傳出位於台北市大直地帶、新北市三重區、基隆市安樂區，與桃園市中壢區、桃園區等地均有指標案有意趕在今年底亮相。但陳炳辰分析，建商的一廂情願正遭買氣潑冷水，央行釋出配套亦不足以讓買方重振信心，房貸額度問題又未解，入秋之際的回馬槍，秋後算帳難樂觀，新案是否多有延推成觀察重點。