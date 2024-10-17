前英國偶像天團「一世代」（One Direction）成員連恩潘恩（Liam Payne），阿根廷時間16日下午在首都布宜諾斯艾利斯一間飯店3樓陽台，不明原因墜下，當場因為傷勢過重死亡，終年31歲，震驚全球。連恩生前最後一篇貼文為悼念文，追念一起共事過的導演摩根史柏路克（Morgan Spurlock）。
連恩的個人IG有2690萬人追蹤，他5月29日發文悼念美國導演摩根史柏路克，摩根曾經拍攝2013年上映的紀錄片《1世代： 我們的世代3D電影》，與當時紅透半邊天的一世代合作，摩根2004年推出連續30天三餐吃麥當勞、轟動全球的紀錄片《麥胖報告》，成為代表作，不過今年5月23日因為癌症併發症過世，享年53歲。
摩根去世6天後，連恩上傳《1世代： 我們的世代3D電影》首映會和導演的合照，寫下：「安息吧！摩根史柏路克，很高興與您合作！」如今連恩4個多月後也離開人世，粉絲哀痛不已，「告訴我這是假的，如果你救贖我的少年時代，就不能讓我成年後心碎」、「安息吧！我的童年」、「發的最後一張照片是一世代...」、「我的青春期已經逝去！」
真人歌唱選秀橫空出世 迷倒全球萬千少男少女
一世代2010年從英國選秀節目《The X Factor》發跡，成員有哈利斯泰爾（Harry Styles）、贊恩馬里克（Zayn Malik）、奈爾霍蘭（Niall Horan）、連恩潘恩（Liam Payne）及路易湯林森（Louis Tomlinson），至今發行5張專輯、舉行4次世界巡演，獲獎無數，當年風靡全球萬千少女。
不過一世代2015年宣布將於隔年休團，暫停所有活動，成員贊恩、哈利依序單飛推出個人音樂作品，連恩也在2019年12月6日發行個人首張專輯《LP1》，2016年，23歲連恩和大10歲女歌手雪莉兒（Cheryl）交往，「姐弟戀」發展迅速，女方不久宣布懷孕，2017產下一名兒子，隔年，兩人宣布分手，如今連恩驟然離世，獨留7歲兒子，令人不勝唏噓。
連恩潘恩（Liam James Payne）小檔案
國 籍：英國
伴 侶：雪莉柯爾（2016―2018）
Maya Henry（2019—2022）
子 女：1子（母：雪莉柯爾）
出 生：1993年8月29日
過 世：2024年10月16日（31歲）
阿根廷／布宜諾斯艾利斯
死 因：墜樓身亡
職 業：歌手、詞曲作家
活躍時期：2008－2024
隸屬團體：One Direction（一世代）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
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一世代2010年從英國選秀節目《The X Factor》發跡，成員有哈利斯泰爾（Harry Styles）、贊恩馬里克（Zayn Malik）、奈爾霍蘭（Niall Horan）、連恩潘恩（Liam Payne）及路易湯林森（Louis Tomlinson），至今發行5張專輯、舉行4次世界巡演，獲獎無數，當年風靡全球萬千少女。
不過一世代2015年宣布將於隔年休團，暫停所有活動，成員贊恩、哈利依序單飛推出個人音樂作品，連恩也在2019年12月6日發行個人首張專輯《LP1》，2016年，23歲連恩和大10歲女歌手雪莉兒（Cheryl）交往，「姐弟戀」發展迅速，女方不久宣布懷孕，2017產下一名兒子，隔年，兩人宣布分手，如今連恩驟然離世，獨留7歲兒子，令人不勝唏噓。
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伴 侶：雪莉柯爾（2016―2018）
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子 女：1子（母：雪莉柯爾）
出 生：1993年8月29日
過 世：2024年10月16日（31歲）
阿根廷／布宜諾斯艾利斯
死 因：墜樓身亡
職 業：歌手、詞曲作家
活躍時期：2008－2024
隸屬團體：One Direction（一世代）
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